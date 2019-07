Ciclista investita sotto al temporale in via IV Novembre

Ciclista investita in via IV Novembre a Piacenza sotto la pioggia del temporale che ha investito la città.

È accaduto nel tardo pomeriggio del 3 luglio quando una Volkswagen Polo ha travolto una donna in sella alla bici. Sul posto sono giunti i soccorsi con l’ambulanza della Croce Bianca e l’automedica.

La ferita è stata trasportata in ospedale in condizioni non gravi. La strada è rimasta chiusa al traffico, disagi alla circolazione.