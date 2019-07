Ciclista investita da un’auto alla Besurica, il conducente era ubriaco

Era in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di circa 1,2 g/l (oltre due volte il limite fissato a 0,5), il conducente 70enne che alla guida di una Ford Ka ha investito una signora in bicicletta alla Besurica (Piacenza).

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 9 luglio, quando la vettura ha travolto (nelle foto) la due ruote, con in sella una 50enne che ha riportato diversi traumi. La Ford ha poi continuato la corsa dopo l’impatto per inerzia, finendo contro una Fiat Panda ferma in sosta a lato strada.

Sul posto i soccorsi con la Croce Rossa e una pattuglia della Polizia Municipale di Piacenza: all’uomo alla guida è stata ritirata la patente, per lui anche un denuncia per guida in stato di ebbrezza.