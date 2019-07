Cimitero di Borgonovo messo a soqquadro. Buttati fiori e oggetti di plastica

“Uno spettacolo da spezzare il cuore”, così è stato descritto su Facebook lo stato in cui è stato ritrovato il cimitero di Borgonovo (Piacenza), letteralmente messo a soqquadro.

Nessun danneggiamento o atto di vandalismo è stato commesso: lapidi, foto e iscrizioni sono intatte. A differenza di fiori, ceri, scope, vasi e sottovasi … in plastica.

Ogni oggetto realizzato in questo materiale è stato, infatti, asportato e gettato alla rinfusa nei bidoni presenti all’interno del cimitero. Vasi in terracotta o in metallo, contenenti fiori freschi o piante invece non sono stati toccati.

Questo non significa che quella di Borgonovo non sia stata ugualmente una profanazione. Ad essere violata è stata la sacralità dei sentimenti più intimi e personali, anche la cura di piccoli oggetti all’apparenza banali, come un fiore o una candela, consente di attenuare il dolore nei confronti di chi non c’è più.

Un gesto incomprensibile, commesso da una o più persone nel fine settimana, segnalato dagli utenti facebook del gruppo “Sei di Borgonovo anche tu…”, raccogliendo commenti sdegnati. A quanto pare questo singolare “nemico della plastica” non si sarebbe limitato ad entrare in azione a Borgonovo, ma avrebbe preso di mira anche il cimitero di Castelsangiovanni.

“Per fortuna non siamo davanti a un atto di vandalismo vero e proprio. Le lapidi non sono state imbrattate o danneggiate. Certo, però, trovarsi davanti a uno spettacolo del genere è comunque doloroso – racconta un residente di Borgonovo, da noi raggiunto telefonicamente -, penso soprattutto per chi ha subito un lutto recente, o per chi, anche a distanza di anni, si prende cura della tomba dei propri cari per mantenerne vivo il ricordo”.

Secondo alcune indiscrezioni il responsabile sarebbe già stato individuato e la sua posizione sarebbe al vaglio degli inquirenti.