Cimitero per gli animali, il Comune cerca chi lo realizzerà (e lo gestirà)

Cimitero degli animali, il Comune di Piacenza avvia una selezione per scegliere chi lo realizzerà e lo gestirà.

Il bando è stato pubblicato sull’albo pretorio di palazzo Mercanti.

La procedura indicata è quella della manifestazione d’interesse, rivolta ai “proprietari di aree ricadenti in zone di rispetto cimiteriale già esistente”.

Le proposte dovranno pervenire al Comune entro 15 giorni dalla data di pubblicazione mediante presentazione all’ufficio protocollo del Comune.

“Nella nostra società, nonché sul territorio comunale, si sta affermando una forte sensibilità per gli animali da compagnia – si legge nella delibera -. Dopo la morte dell’animale, spesso nasce il problema di dover seppellire le spoglie, oppure di dover trattare le stesse come rifiuti. Il tutto diventa traumatico per lo stesso padrone che si trova ad affrontare una realtà dolorosa per la perdita di un suo “caro”; la normativa vigente, impone l’obbligo di provvedere alla sistemazione definitiva delle spoglie, vietandone l’abbandono, lo scarico o l’eliminazione incontrollata”.