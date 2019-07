Cinquanta anni dalla fondazione, festa per la Capellini srl

Capellini srl, azienda associata Confindustria Piacenza, venerdì 12 luglio festeggerà il 50° anniversario dalla fondazione.

L’azienda, con sede a Podenzano, in via Mattei 11, è una società leader nella produzione di elettromandrini ad alto contenuto tecnologico. La storia inizia dalla sfida di un uomo, Giuseppe Capellini, che mette a frutto l’esperienza maturata fin dalla più giovane età per costruire la sua azienda. È il 1969 e non è solo Giuseppe Capellini, al suo fianco c’è la moglie Santina, poi arrivano i figli Davide e Dario. La famiglia è cresciuta e così anche il gruppo di professionisti che lavora in azienda.

La Capellini è oggi una grande famiglia: circa 40 persone ne fanno parte. La gamma prodotti copre tutti i settori della lavorazione dei metalli e delle leghe metalliche: fresatura, tornitura, rettifica. L’azienda produce mediamente 400 elettromandrini/anno e ha sviluppato oltre 200 differenti modelli di elettromandrino; molti realizzati su specifiche applicazioni. Ogni prodotto viene progettato individuando con cura le soluzioni più adatte per massimizzare le prestazioni, utilizzando i più evoluti sistemi di progettazione.

Capellini Srl è la tipica azienda azienda piacentina, nata grazie all’intuizione di un uomo e cresciuta grazie alla sua lungimiranza, alla sua dedizione e a quella dei suoi famigliari e collaboratori. La sua attività si inserisce in uno dei settori di punta della tradizione meccanica piacentina quale quello delle macchine utensili. Aver raggiunto questo traguardo, testimonia proprio la capacità della famiglia Capellini di stare su un mercato che ha raggiunto dimensioni mondiali.

Dario Capellini è Presidente di MUSP, il centro di ricerca legato all’automazione ed è Vice Presidente dei Giovani di Confindustria.