Collinelli e Gasparrini (VO2 Team Pink) di bronzo nella Madison

Si chiude con un’altra medaglia la straordinaria avventura in azzurro agli Europei Juniores e Under 23 su pista a Gand (Belgio)

PIACENZA, 14 LUGLIO 2019 – Si chiude con una positiva medaglia di bronzo l’avventura in maglia azzurra di Eleonora Camilla Gasparrini e Sofia Collinelli (VO2 Team Pink) agli Europei Juniores e Under 23 su pista a Gand (Belgio). Le due “panterine”, infatti, hanno concluso la trasferta belga con la nazionale italiana conquistando il terzo posto in coppia nella Madison della categoria Juniores femminile.

La medaglia d’oro è andata alla Gran Bretagna, protagonista della gara e meritatamente sul gradino più alto del podio, mentre vincendo l’ultima volata a punteggi doppi l’Olanda ha soffiato l’argento alle azzurrine, vincitrici di due sprint (il terzo e il penultimo) e con grande costanza sempre nel vivo delle volate a punteggio. Un pizzico di rammarico per il secondo posto sfuggito sul più bello non cancella di certo la prova di carattere di Eleonora e Sofia, protagoniste anche in questa specialità

Per Sofia Collinelli, ravennate classe 2001 e figlia d’arte (il papà e ds è stato oro olimpico ad Atlanta 1996), il bottino di Gand parla di una medaglia d’oro nell’Inseguimento a squadre, del fresco bronzo nella Madison e del quarto posto nell’Inseguimento individuale. Ancor più ricco il bottino di Eleonora Camilla Gasparrini, torinese classe 2002 (dunque al primo anno in categoria) sul podio in ognuna delle tre prove disputate: per lei, medaglia d’oro nel quartetto e nell’Omnium oltre al bronzo dell’Americana.

Per il VO2 Team Pink, invece, gli Europei di Gand hanno regalato il quarto e il quinto titolo internazionale della storia del sodalizio piacentino, a cui si aggiunge anche la quarta medaglia contando il bronzo dell’Americana.

LE DICHIARAZIONI:

Eleonora Camilla Gasparrini: “Siamo contente, speriamo di far meglio e di migliorare un po’ la tecnica. Avevamo provato questa coppia, ma ovviamente in gara è tutto diverso, si corre in gruppo e anche il ritmo è più alto. La mia avventura agli Europei? E’ stata una bellissima esperienza, spero sia la prima di tante altre. Sinceramente, non mi sarei aspettata di far così bene al primo colpo e non posso certo lamentarmi”.

Sofia Collinelli: “Abbiamo dato tutto, forse abbiamo pagato un pizzico di inesperienza nella specialità. Come prima volta è andata, peccato aver perso l’argento per un punto, ma comunque siamo contente per questo podio”.

Risultati

Madison Donne Juniores: 1° Gran Bretagna (Elynor Backstedt, Sophie Lewis) 29 punti, 2° Olanda (Daniek Hengeveld, Maike Van der Duin)21 punti, 3° Italia (Sofia Collinelli, Eleonora Camilla Gasparrini) 20 punti, 4° Russia (Anastasiya Kutsenko, Valeria Golayeva) 11 punti, 5° Francia (Kristina Nedadovic, Floriane Huet), 6° Polonia (Nikola Wielowksa, Julia Kowalska) 5 punti.

Nelle foto, Sofia Collinelli ed Eleonora Camilla Gasparrini (VO2 Team Pink) in maglia azzurra

Ufficio stampa VO2 Team Pink

Luca Ziliani