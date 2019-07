Nuovo “colpo” per l’Assigeco: dalla Sangiorgese arriva il play Eugenio Rota

Con una nota ufficiale l’UCC Assigeco Piacenza ha comunicato di aver portato a termine l’ingaggio di Eugenio Rota, playmaker di 178 cm, classe ‘99, messosi in luce nella passata stagione di Serie B nelle fila della Sangiorgese Basket: 12 punti, 3.7 rimbalzi e 4.2 assist di media per lui, tirando con il 50% da due punti e con il 39% da tre.

CARRIERA – Nativo di Portogruaro (VE), Rota inizia a muovere i primi passi nel mondo della pallacanestro nella sua città natale prima della chiamata di Treviso Basket (Serie A2) nel 2016/2017. Nella città trevigiana rimane per due stagioni nelle quali arriva a conquistare il titolo Under 20 Nazionale (venendo inserito anche nel quintetto ideale delle Finali) e riuscendo anche ad esordire in Serie A2 con la prima squadra allenata da coach Pillastrini. Nella passata stagione, poi, il passaggio, con conseguente esplosione a livello senior, alla Sangiorgese in Serie B.