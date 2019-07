Nuovo colpo per Pallacanestro Fiorenzuola, presa la guardia Luca Fowler

Con una nota ufficiale, Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica di aver sottoscritto un contratto per la stagione 2019/2020 per il tesseramento nel proprio roster di Luca Fowler.

Classe 1996, alto 193 cm per 84 kg di peso, Fowler è una guardia molto pericolosa in attacco, cresciuto nelle giovanili di alcune squadre di Roma, sua città natale. Da lì, le esperienze in Serie B con Virtus Cassino, Viterbo, Basket Lugo e Patti Basket e, nella scorsa stagione, Capo d’Orlando, ad una media di quasi 10 punti a partita.

Dotato di un grande tiro da fuori area e di una efficacia crescente di stagione in stagione per quanto riguarda la fase difensiva, Fowler sarà a disposizione di coach Galetti e del suo staff tecnico a partire dal ritiro estivo.