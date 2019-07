“Compensare il consumo di suolo del nuovo ospedale” La richiesta di Fridays for Future

Che fine hanno fatto gli ambientalisti piacentini? Hanno qualche osservazione o proposta rispetto alla soluzione prospettata per il nuovo ospedale di Piacenza?

E’ la domanda che ci siamo fatti in questi giorni e alla quale stiamo ancora cercando una risposta.

L’amministrazione comunale di Piacenza sta per procedere alla scelta dell’area dove costruire il nuovo ospedale. Una decisione che di fatto farebbe “sparire” 160mila metri quadrati di suolo agricolo collocato all’esterno della tangenziale sud nella zona Farnesiana.

Le ripercussioni di carattere ambientale sono evidenti, ma finora solo un apicoltore ha sollevato la questione.

Abbiamo pensato così di interpellare il movimento “Fridays for Future” che nei mesi scorsi anche nella nostra città è diventato protagonista di importanti rivendicazioni ambientaliste, coinvolgendo tanti giovani.

Luca Casana, portavoce del movimento a Piacenza, ha risposto così alle nostra richiesta di un parere sulla collocazione del nuovo ospedale, avanzando una proposta concreta al Comune: “Si compensi il consumo di suolo”. Ecco la loro posizione:

“Noi chiediamo che il nuovo ospedale sia fatto in linea con i principi di sostenibilità ambientale, che il consumo di suolo sia compensato da un adeguato intervento per l’ambiente, come piantare alberi nei futuri parcheggi che verranno realizzati lì attorno, che le nuove strutture siano il più possibile efficienti dal punto di vista energetico e idrico e che la struttura dell’attuale ospedale invece venga rivalorizzata in un progetto finalizzato al beneficio e alla tutela dell’ambiente e del territorio”.

Se altri ambientalisti piacentini vogliono assumere una posizione sul tema, siamo pronti ad ospitarli.