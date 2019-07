Concorsi Agenzia regionale per il lavoro, incontro informativo a Spazio 2

Mercoledì 10 luglio alle 10, nella sede di Spazio 2 in via XXIV Maggio 51, Paola Baldini, responsabile dell’Agenzia regionale per il lavoro di Piacenza, terrà un incontro per dare informazioni sui concorsi pubblici, per titoli ed esami, recentemente indetti dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia Romagna.

Diverse le figure ricercate: specialista in politiche per il lavoro (cat. D, requisiti per l’ammissione: diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea triennale o laurea specialistica o laurea magistrale); assistente in politiche per il lavoro (cat. C, per cui è richiesto quale requisito per l’ammissione il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale); dirigente esperto in politiche per il lavoro (requisiti per l’ammissione: diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale).

Il personale assunto potrà essere assegnato presso tutte le sedi dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia Romagna, tra le quali, a titolo esemplificativo: Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Fiorenzuola, Castel S. Giovanni, Ferrara, Codigoro, Ravenna, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, Riccione.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata, esclusivamente con modalità telematiche, entro e non oltre le ore 12 di venerdì 9 agosto 2019. I testi integrali dei tre bandi sono scaricabili al link www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi. Per maggiori informazioni è inoltre possibile consultare gli approfondimenti pubblicati sul sito web di Spazio2: www.comune.piacenza.it/spazio2/attivita/vuoi-lavorare-all-agenzia-regionale-per-il-lavoro.

Sempre mercoledì 10 luglio, ma alle 21, a Spazio 2 avrà luogo un incontro sul programma di corsi di certificazione informatica Eipass in partenza a settembre presso la sede del centro di aggregazione giovanile in via XXIV Maggio (certificazione valida anche per concorsi pubblici).

Per maggiori informazioni è possibile consultare le pagine web www.comune.piacenza.it/spazio2/spazio2work/presentazione-corsi-eipass-2019 e www.comune.piacenza.it/spazio2/spazio2work/scopri-i-corsi-eipass-in-partenza-da-settembre.