Concorsi agenzia regionale per il lavoro, a settembre corso di preparazione Fp Cisl

A partire dai primi di settembre, in orario pomeridiano, la categoria dei lavoratori pubblici della Cisl (Fp Cisl) dell’Emilia-Romagna organizzerà a Bologna un corso di preparazione ai concorsi e alle selezioni verticali dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna. I profili richiesti saranno specialista e assistente in politiche del lavoro.

Concorsi imminenti, i cui termini per le iscrizioni alle prove scadranno il prossimo 9 agosto alle 12, che prevedono l’assegnazione di un posto per i profili delle categorie C e 9 per quelli della D. “Tuttavia, se fossero confermati nei prossimi mesi i finanziamenti promessi dal governo – sottolinea la Cisl -, i posti dovrebbero essere molti di più (diverse centinaia da C e cento da D, secondo le previsioni dell’ente). Per la categoria C, la graduatoria verrà utilizzata solo dopo lo scorrimento di quella attualmente in vigore, ma già oggi sono presenti carenze di organico per posti a tempo determinato, per cui verrà utilizzata la nuova graduatoria”.

Il corso di preparazione dell’Fp Cisl regionale durerà circa un mese e si svolgerà il mercoledì e il venerdì di tutte le settimane settembrine, con la possibilità (per chi non ha la possibilità di partecipare alle lezioni in diretta nel giorno e all’orario prestabilito) di rivedere gli incontri registrati in modalità On Demand accedendo alla piattaforma che verrà messa a disposizione dalla CISL FP Emilia Romagna.

“Dopo anni di blocco delle assunzioni ‘esterne’ e di freno alle progressioni ‘interne’, i concorsi indetti dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna rientrano in un piano di assunzioni strategico, e ciò sia per garantire occasioni d’impiego qualificate e di prospettiva, sia per garantire un investimento sui servizi a beneficio di tutto il territorio. Un investimento che non può non partire proprio dal rilancio delle politiche per il lavoro” – ha affermato Davide Battini, segretario regionale CISL FP Emilia Romagna.

Per fugare dubbi, porre quesiti o avere tutte le informazioni che si desiderano, occorre effettuare una preiscrizione al corso di preparazione Cisl al seguente indirizzo: concorsiarl2019@gmail.com