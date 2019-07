Condotto in carcere Adriano Casella, aveva ucciso il padre nel 2013

I carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo hanno condotto in carcere Adriano Casella, condannato per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere.

L’uomo stato condannato per aver, nel luglio del 2013, prima sedato con una dose non mortale di sonnifero e poi ucciso il padre con un colpo di pistola normalmente utilizzata per sopprimere il bestiame, e occultato momentaneamente il cadavere.

Casella si trovava agli arresti domiciliari in Varazze presso un centro terapeutico riabilitativo.

Gli uomini del Nucleo Investigativo, dovendo dare esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Bologna, lo hanno condotto in carcere a Genova.

Dovrà scontare 19 anni 1 mese e 17 giorni. Sarà scarcerato nel luglio del 2036.