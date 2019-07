Conferenza sanitaria, Fontana eletta presidente (con due vice e non quattro)

Lucia Fontana, sindaco di Castelsangiovanni, è la nuova presidente della conferenza socio sanitaria di Piacenza. I vice saranno due (e non quattro come richiesto in un primo tempo dal centrodestra): il sindaco di Gazzola Simone Maserati e il suo collega di Cortemaggiore Gabriele Girometta.

Dopo i contrasti dei giorni scorsi, che hanno portato alla “fumata nera” della prima elezione, ora è tornato il sereno tra i sindaci di centrodestra e centrosinistra, in nome di un tema trasversale come la salute dei cittadini.

La seduta in consiglio provinciale è tuttavia iniziata in ritardo, con i sindaci del centrosinistra ritirati nella saletta Garibaldi a discutere ancora, sollecitati più volte dal presidente della Provincia Patrizia Barbieri (nella foto sopra), che ha guidato i lavori, a dare il via alla conferenza socio sanitaria. Si è quindi trovato l’accordo sulla presidenza di Fontana, così come c’è stato un passo indietro del centrodestra rispetto alla proposta di quattro vicepresidenze rispetto alle due ancora in essere.

“Grazie della fiducia, se non si fosse trovato un accordo condiviso – ha affermato la Fontana – mi sarei sentita a disagio nello svolgere questo ruolo. Grazie a Patrizia Calza, abbiamo sempre collaborato. Chiedo il sostegno di tutti, dobbiamo essere coesi nel chiedere che la sanità a Piacenza sia in linea con i tempi. Sul piano di riordino dobbiamo mantenere un rapporto costante e rispettoso con l’azienda Ausl. Grazie anche a Romeo Gandolfi, sindaco di Fiorenzuola, che ha condiviso con me la vice presidenza”.

Il sindaco di Castelsangiovanni ha quindi chiarito la sua posizione rispetto al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera: “Io sono stata critica esprimendo posizione del mio territorio e non solo. Ma il piano c’è, è stato votato il 31 marzo 2017, è in stato avanzato e nostro compito adesso è di vigilare sulla sia attuazione e cogliere opportunità di miglioramento che possono arrivare”.

“Contro il sindaco Fontana non c’è nulla di personale, insieme abbiamo sempre lavorato bene. Oggi noi votiamo per senso di responsabilità – interviene Patrizia Calza, sindaco di Gragnano e ex presidente della conferenza -, perché su un tema come la sanità non possiamo far perdere tempo ai cittadini, ritardando i lavori della conferenza”.

Sfumata la proposta di quattro vice presidenti, ne restano due ma non saranno scelti tra i sindaci di centrosinistra, cosa che è stata criticata da Luca Quintavalla (Castelvetro) e Filippo Zangrandi (Calendasco). Sarebbe stato opportuno, hanno sottolineato, in una logica dei rappresentanza dei territori all’interno della conferenza. Patrizia Barbieri ricorda che “dal 2017 il centrodestra ha la maggioranza all’interno della conferenza, e avrebbe potuto pertanto mettere in discussione la presidenza, cosa che non è stata fatta nella logica di escludere il tema dell’appartenenza politica dalla sanità, che è apolitica e riguarda tutti”.

Componenti ufficio di presidenza sono i seguenti sindaci: Gandolfi (Fiorenzuola), Barbieri (Piacenza), Bricconi (delegato Provincia), Battaglia (Caorso), Calestani (Morfasso), Pasquali (Bobbio), Negri (Bettola), Freddi (Villanova), Calza (Gragnano), Vincini (Lugagnano), Gruppi (Pontenure), Albasi (Travo).