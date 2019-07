Conferenza socio sanitaria, Calza “Grave andare al voto senza accordo su futuro della sanità piacentina”

Fumata nera per l’elezione del nuovo presidente della conferenza socio sanitaria di Piacenza, Patrizia Calza, presidente uscente, chiarisce su Facebook la propria posizione.

Premesso che 4 vice presidenze per il ruolo di sostituto del presidente sono una follia della politica, francamente mi pareva e ancora mi pare che la concessione di una vicepresidenza su quattro a chi tre anni fa, al fine di uscire dall’impasse istituzionale e amministrativa, accettò un incarico da tutti, per ben note ragioni, rifuggito, potesse definirsi un atto di correttezza e sensibilità istituzionale, soprattutto da parte di colleghi Sindaci con i quali si è nel frattempo serenamente lavorato. Probabilmente roba da prima Repubblica. Se così non deve essere, ben venga comunque, per quanto mi riguarda, il conferimento di una vicepresidenza ad un qualsiasi altro degli amministratori della minoranza.

Ciò che però mi pare più grave e dirimente è che si possa andare al voto, senza uno straccio di accordo o documento su come si intenda impostare o approcciare il lavoro che ci attende (e che è conseguente ad un piano a cui la candidata presidente è sempre stata dichiaratamente avversa e ostile). Poiché Lucia Fontana (sindaco di Castelsangiovanni, candidato presidente dell’attuale conferenza socio sanitaria ndr), nel 2016 rifiutò l’incarico per “tenersi le mani libere” e successivamente, nel corso dei tre anni, non ha mai votato a favore dei più importanti atti della politica sanitaria locale, mi sembra di poter dire che la condivisione di alcune linee di indirizzo su alcuni punti fondamentali della stessa costituisca una pre-condizione ragionevole oltre che doverosa.

Direi che il tema sia stato affrontato con molta leggerezza senza entrare minimamente nel merito della questione. Se la rottura di ieri sarà servita a far cogliere la necessità di un approfondimento di questa tematica così delicata penso che i problemi potranno essere superati senza inutili e distruttivi bracci di ferro e soprattutto restituendo alla politica il significato più alto che le spetta.