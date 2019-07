Banchi semideserti nelle fila dell’opposizione per l’ultimo consiglio comunale prima della pausa di agosto.

All’esame dell’assemblea di Palazzo Mercanti ci sono il Dup – documento unico di programmazione, e la variazione di bilancio. All’inizio della seduta è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare il carabiniere ucciso a Roma Mario Cerciello Rega.

L’assessore al bilancio Paolo Passoni – prima di passare in rassegna le misure e le spese inserite nella manovra di metà anno – ha portato alcuni numeri relativi ai contenziosi giudiziari sostenuti dall’amministrazione comunale: “La maggior parte sono sentenze favorevoli”.

“In merito alle cause pendenti, – ha precisato – su 92 cause legali che coinvolgono il Comune di Piacenza – ha sottolineato – nel 2018 ben 77 hanno visto un esito favorevole a palazzo Mercanti, pari all’83,7 per cento. Un trend in aumento rispetto al 2017”.

E più nel dettaglio ha fornito i seguenti numeri: “Nel 2018 sono state undici le sentenze favorevoli al Comune a fronte di due sfavorevoli. Nel contenzioso civile abbiamo avuto 24 sentenze a favore e 9 contro, in campo del diritto del lavoro i pronunciamenti a favore sono stati 7 e 2 sfavorevoli, ma questi sono stati riformati a favore in appello, riguardanti dipendenti comunali. Su 9 processi penali pendenti nel 2018, sono stati definiti a favore tre. E nel settore del contenzioso tributario, sono state 11 quelle favorevoli e uno sola a sfavore, con due cautelari favorevoli”.

“È inoltre di questi giorni – ha aggiunto – la notizia che è stato respinto della commissione tributaria regionale l’appello Edipower, consentendo di risparmiare 3 milioni e 600 mila euro alle casse comunali”. Il contenzioso era concernente il calcolo di Ici e Imu relativo alla centrale termoelettrica di Piacenza Levante.

La commissione di Bologna ha confermato la sentenza della commissione tributaria provinciale di Piacenza, già favorevole al Comune. Non è tuttavia escluso un ricorso in Cassazione.

La manovra

A causa degli effetti sul personale comunale della misura quota 100, il Comune di Piacenza assumerà 59 nuovi lavoratori a tempo indeterminato e altri 5 a tempo determinato, con contratto di formazione lavoro.

È tra novità inserite dall’amministrazione nell’aggiornamento del Dup illustrato in aula dall’assessore al Bilancio Paolo Passoni. I nuovi addetti – chiamati a sostituire dipendenti che approfittano della finestra di pensionamento anticipato – verranno reclutati tramite concorso, non più attingendo a graduatorie di altri enti pubblici o ai trasferimenti sempre interni alla pubblica amministrazione. Un turn over massiccio che riguarderà principalmente agenti di polizia municipale, addetti amministrativi, educatori.

Accanto al Dup, sono state presentate anche le variazioni sia di bilancio che del piano delle opere pubbliche. La prima pareggia a 359mila euro, e vede tra le principali entrate circa 100 mila euro in più derivanti dalla Cosap e 10 mila euro di maggiori proventi dalla vendita di biglietti di musei, così come altri 50 mila euro arriveranno per le ore di straordinario riconosciute da terzi agli agenti di polizia municipale.

Tra le spese figurano invece 152 mila euro da destinare al servizio organi istituzionali per avviare un servizio di gestione commessi, a seguito di pensionamento di personale, attraverso un bando ad hoc, insieme agli investimenti da sostenere per due grandi eventi in programma in autunno a Piacenza (raduno degli Alpini è giornata Guida Michelin). Altri 30 mila euro sono stati accantonati per gli eventi di Natale e festa di fine anno.

Sul fronte delle opere pubbliche, a fare la parte del leone sono i 360 mila euro da destinare al nuovo impianto di illuminazione del Garilli, come previsto dalla nuova normativa, interamente a carico del Comune. Il milione e 500 mila euro necessario per la realizzazione del nuovo capannone di protezione civile sarà a carico della Regione Emilia Romagna.

IN AGGIORNAMENTO