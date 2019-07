Contratti locazione, rinnovato l’accordo territoriale fra Confedilizia e i sindacati degli inquilini

Rinnovato l’Accordo Territoriale fra Confedilizia e le Organizzazioni Sindacali degli inquilini Sunia, Sicet e Uniat.

I contratti di locazione regolamentati dall’Accordo – che interessa il territorio amministrativo della provincia di Piacenza – sono l’Agevolato (c.d. 3+2 anni), il Transitorio Ordinario (fino a 18 mesi) e quello Transitorio per Studenti Universitari (da 6 mesi a 3 anni), i quali in determinati Comuni danno diritto ad un trattamento fiscale agevolato sia erariale (ad esempio la cedolare secca al 10%) che locale (riduzione del 25% di Imu e Tasi e in alcuni casi aliquote Imu ribassate).

Nel nuovo Accordo, sottoscritto alla presenza dell’Assessore del Comune di Piacenza Federica Sgorbati – è stata regolamentata anche l’Attestazione di rispondenza ex D.M. 16.1.2017, rilasciata dalle Associazioni firmatarie dell’Accordo e necessaria per poter usufruire di alcune delle agevolazioni fiscali previste.

Per maggiori informazioni sulle modalità di applicazione dell’Accordo e sulle possibili agevolazioni i proprietari ed inquilini interessati possono rivolgersi alle citate Associazioni firmatarie.