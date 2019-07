In contromano in tangenziale si scontra con un’altra auto. Quattro feriti lievi

In contromano in tangenziale si scontra con un’altra auto, sul posto interviene la Polizia Stradale di Piacenza per i rilievi.

L’incidente è accaduto verso le 15 e 30 del 14 luglio.

A quanto pare un anziano, alla guida di una Peugeot 307 Station Wagon con alcuni passeggeri, avrebbe imboccato la tangenziale alla Caorsana, dirigendosi verso La Verza.

A un certo punto invece di restare sulla destra, l’auto si sarebbe spostata sulla sinistra. La Peugeot avrebbe continuato così la sua corsa di fatto in contromano, fino a quando non si andata a scontrare con un’altra auto, sempre di marca Peugeot, che stava invece percorrendo la tangenziale nel corretto senso di marcia.

Nello scontro 4 persone sono rimaste ferite in modo lieve, trasportate in ospedale da Croce Rossa e Croce Bianca. A bordo della macchina coinvolta nello scontro erano presenti anche due bambini, rimasti illesi.

Sul posto per i rilievi la Stradale, che ha presidiato anche la chiusura della corsia della tangenziale per il tempo necessario dei soccorsi e della rimozione dei mezzi.