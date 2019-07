Piace, in Coppa Italia c’è la Viterbese al primo turno. Preso il portiere Del Favero

Sarà la Viterbese il primo avversario ufficiale del Piacenza.

Appuntamento il 4 agosto al Garilli per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia: si gioca in gara secca, con supplementari e rigori in caso di parità. La vincente del confronto affronterà il Trapani nel turno successivo.

IL TABELLONE COMPLETO

Alla Coppa Italia partecipano 78 squadre: tutti gli incontri fino ai quarti di finale si disputano in gara unica sul campo della società cui è stata attribuita la posizione in tabellone contrassegnata dal numero più basso. Fanno eccezione le eventuali sfide degli ottavi, dei quarti e delle semifinali che si disputano tra una società di Serie A “Testa di Serie” e una società di Serie A inserita in tabellone in posizione da 9 a 20, nel qual caso il campo di gara è sempre determinato da sorteggio.

Il torneo partirà il 4 agosto con il primo turno eliminatorio, dal secondo (l’11 agosto) entreranno in scena le squadre di Serie B. Otto le teste di serie (Napoli, Juventus, Milan, Inter, Atalanta, Torino, Roma, Lazio) che enteranno nella competizione a partire dagli ottavi di finale in programma il 15 e 22 gennaio 2020.

IL REGOLAMENTO

Le gare del primo turno (4 agosto)

Triestina-Cavese

Pro Patria-Matelica

Francavilla-Novara

Reggina-Vicenza

Siena-Mantova

Monza-Alessandria

Ravenna-Sanremese

Arezzo-Turris

FeralpiSalò-Adriese

Catanzaro-Casertana

Imolese-Sambenedettese

Pro Vercelli-Rende

Piacenza-Viterbese

Catania-Francavilla

Carrarese-Fermana

Monopoli-Ponsacco

Sudtirol-Fasano

Potenza-Ianusei

PRESO IL PORTIERE DEL FAVERO – La società biancorossa intanto annuncia l’arrivo in biancorosso del portiere Mattia Del Favero (nella foto sotto – da piacenzacalcio.it. – insieme al ds Matteassi). Portiere classe ’98, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, la scorsa stagione ha totalizzato 23 presenze con la Juventus U23 con 5 convocazioni in prima squadra; vanta inoltre 22 presenze in Nazionale tra Under 16 e Under 20.

Domenica 28 luglio prima uscita stagionale per la squadra di Franzini: alle ore 17 i biancorossi affronteranno allo stadio “Voltini” di Crema la Pergolettese, neo promossa in Serie C.