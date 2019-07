Cresce l’occupazione nel comparto dell’industria: + 1,7 %

Cresce l’occupazione nel comparto dell’industria a Piacenza, con un dato pari all’1,7 %, la percentuale più elevata da 7 semestri a questa parte, che pure hanno visto risultati positivi per quanto riguarda il lavoro.

È questo il primo dato che emerge dall’indagine congiunturale di Confindustria Piacenza, presentata dal presidente Alberto Rota, insieme al direttore Cesare Betti.

L’indagine viene eseguita coinvolgendo le imprese associate del territorio, una realtà che vede complessivamente 9mila addetti e un fatturato di circa 3 miliardi.

Cresce anche la produzione, ma in maniera più contenuta, pari allo 0,67 per cento.

Questo però non ha compromesso la crescita dell’occupazione.

‘Di solito le imprese assumono quando crescono gli ordini, in questo caso la correlazione non è così stretta e questo è bello – dice Rota -. Evidentemente il settore della meccanica ha compreso di avere la necessità di strutturarsi per rispondere alle esigenze del mercato’.

Da qui la necessità di poter contare su manodopera specializzata e Confindustria Piacenza annuncia l’avvio di nuove collaborazioni con le scuole superiori Ipsia Leonardo e Mattei di Fiorenzuola.

IN AGGIORNAMENTO