Darwin Knew Basketball da record: superati quota 400 giocatori

Partirà venerdì 12 luglio la 12° Edizione del DKB Darwin Knew Basketball a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza).

Con le iscrizioni per il torneo streetball 3×3 che si chiuderanno nella serata del 10 luglio, gli organizzatori informano che si è già sfondato il muro dei 400 giocatori per la tre giorni in Piazzale Darwin. Nella categoria professionisti maschile presenti squadre da ogni parte d’Italia, da Roma a Milano, da Pavia a Perugia, da Bologna a Torino, con una squadra svizzera iscritta, Team Leman; nella categoria professionisti femminili sarà presente a giocare anche Elisa Penna, 3,8 punti di media ad Eurobasket 2019 con la maglia dell’Italia.

Un evento, quello di Fiorenzuola, che affonda le sue radici anche nella parte dei dilettanti, come testimoniato dall’iniziativa Stramlòn di venerdì 12 luglio in serata, quando 120 giocatori non tesserati rappresentanti bar ed associazioni della zona si sfideranno per il primo palio estivo del torneo multidisciplina che vedrà gare di 3×3, Tiro da 3 Punti, Sarabanda, Calciobalilla, Briscola, WeGolf e Dart Soccer.

Sabato sera il piatto forte della tre giorni, con una nuova “chicca”: Shal, dunker russo più volte campione europeo, appreso di Chris Staples (dunker numero 1 al mondo) a Fiorenzuola si è proposto per sfidare l’americano in quella che, con le sue parole, sarà una delle gare europee migliori del 2019, grazie anche all’elevata qualità dei migliori dunker italiani, Kam, MrJump e SkyOne. Appuntamento alle 21.45 di sabato 13 luglio in Piazzale Darwin, con l’opening show targato Tersicore Piacenza e in seguito il via alla gara, con giudici d’eccezione Gianluca Gazzoli (conduttore Radio Deejay e Sky Sport), Elisa Guarnieri (PR Manager), Elisa Penna (Wake Forest University & ItalBasket), Massimo Botti (Allenatore della Promozione Gas Sales Volley Piacenza) e Simone Lottici (Ex Allenatore Pallacanestro Fiorenzuola 1972).

A seguire, Silent Party sul Piazzale Darwin per una festa totale. Rassegna letteraria Liberi di leggere che avrà inizio mercoledì 17 luglio, dalle 20.30, presso la piazza di Perino. Ospite della serata è Alessandro Bertante che presenta il suo ultimo libro, Pietra Nera, edito da Nottetempo.