Sono online su www.agenziademanio.it i tre bandi di gara per la vendita di 93 beni dei 420 inseriti nella lista allegata al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che definisce il perimetro e le modalità di azione del piano straordinario di dismissione degli immobili pubblici, previsto dalla Legge di Bilancio 2019.

Quattro i beni in provincia di Piacenza in vendita: l’Ex Palazzo della Posta (via Roma, angolo via Genocchi), Palazzo Costa Ferrari ex G.U.F (Via Carducci, angolo via Romagnosi), Palazzo Serafini (via Serafini) e l’ex Caserma Jacopo dal Verme (via Benedettine, angolo via Trebbiola). Le offerte per i lotti potranno essere presentate fino alle ore 17 del 15 ottobre; aste in programma il 16 e 17 ottobre. Per l’Ex Palazzo della Posta la base d’asta è di 881mila e 500 euro; per Palazzo Costa Ferrari 3milioni 191mila euro; per Palazzo Serafini; 1milione 545mila euro; per l’ex Caserma Jacopo dal Verme 1milione 570mila euro

L’ELENCO COMPLETO DEI BENI IN VENDITA

A partire da gennaio l’Agenzia del Demanio ha pubblicato bandi regionali per la dismissione dei beni di minor valore, mentre il portafoglio proposto oggi al mercato con questi bandi nazionali coinvolge immobili importanti e di pregio per un valore complessivo di 145 milioni di euro a base d’asta.

“La selezione – spiegano dal Demanio – è stata oggetto di analisi approfondite e segmentazione per individuare e costruire una proposta di potenziale interesse per il mercato, con asset già dotati di destinazioni d’uso adeguate e compatibili con percorsi di sviluppo immobiliare, su cui è possibile investire da subito, una volta concluse le procedure d’acquisto. Si tratta di un portafoglio variegato ed eterogeneo di strutture dislocate da nord a sud in tutta Italia, tipologie di beni differenti che comprendono edifici residenziali, commerciali, ex caserme, ex conventi, ex carceri, terreni, immobili storici e strutture industriali”.

VIRTUAL TOUR – PALAZZO SERAFINI

“Tra le opportunità di investimento – viene sottolineato – ci sono diverse ex caserme a Trieste e Tarvisio (UD) in Friuli Venezia Giulia, in Veneto a Venezia, vicino al Ponte di Rialto, un ex convento con cortili e sale affrescate, in Piemonte palazzi ed ex caserme nel centro di Novara, una villa vista mare in Liguria e in Lombardia aree industriali, appartamenti e un loft sui Navigli a Milano. In Emilia Romagna ci sono palazzi storici a Piacenza e Bologna, in Toscana una splendida villa antica nelle campagne di Firenze e locali commerciali a Piazza del Campo a Siena”.

“Ci sono opportunità suggestive come le case cantoniere proposte in Umbria, un complesso immobiliare nel centro storico di Ascoli Piceno nelle Marche e l’ex convento nel centro di Sulmona in Abruzzo. Nei bandi compare anche un complesso industriale dismesso in Molise, nel Lazio un bell’appartamento in zona centrale a Roma e in Campania, a Caserta, un’ex caserma immersa nel verde. In vendita anche un faro sulla costa ionica della Calabria e terreni edificabili in Sicilia“.

VIRTUAL TOUR – PALAZZO COSTA FERRARI

I bandi pubblicati si differenziano per termine di scadenza dell’offerta: un termine più ravvicinato, il prossimo 15 ottobre, relativo a 50 beni, un termine più lungo, fissato invece al 15 novembre, per 37 asset più impegnativi dal punto di vista progettuale, in modo da garantire agli interessati un tempo congruo per effettuare due diligence e definire progetti di sviluppo immobiliare. Il terzo bando, anch’esso con scadenza al 15 novembre, riguarda 6 beni per i quali è possibile presentare sia un’offerta unitaria per più lotti, sia offerte per singoli lotti. Le sedute di asta, con incanto, si svolgeranno con modalità telematica attraverso la Rete Aste Notarili (RAN) del Consiglio Nazionale del Notariato, e sono fissate nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del bando.

Collegandosi alla piattaforma dagli studi notarili su tutto il territorio italiano è possibile partecipare alle aste via web, con rilanci da parte dei partecipanti anche a centinaia di km dall’immobile, abbattendo le barriere territoriali con la garanzia e sicurezza notarile. Tutte le informazioni sui bandi, sullo svolgimento delle aste e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito https://www.notariato.it/ran.

VIRTUAL TOUR – EX CASERMA DAL VERME

Nel disciplinare d’asta sono anche elencate le opportunità di finanziamento che possono essere attivate dagli aggiudicatari, grazie alle collaborazioni istituzionali che l’Agenzia del Demanio ha attivato con soggetti finanziatori nazionali come Invitalia e Istituto per il Credito Sportivo, per supportare gli investimenti per l’acquisto degli immobili e la realizzazione di progetti di valorizzazione a seguito dell’acquisto.

Al fine di agevolare l’accessibilità alle informazioni e la partecipazione alle aste, su www.agenziademanio.it è stata creata la sezione ‘Piano Vendite Immobili dello Stato’ interamente dedicata alle vendite in corso, grazie alla quale è possibile ‘entrare’ negli immobili e conoscerli attraverso schede descrittive, gallerie fotografiche e video. I materiali illustrativi saranno pubblicati anche su una pagina Facebook dedicata all’iniziativa @pianovenditeimmobilidelloStato. L’Agenzia ha previsto inoltre un’attività di supporto alla vendita assicurando sopralluoghi e contatti con i referenti per singolo bene.

Informazioni tecniche e illustrative sui beni in vendita sono disponibili anche nella vetrina immobiliare www.investinitalyrealestate.com realizzata dall’ICE e dedicata agli operatori esteri.