Controlli della polizia locale, denunciato parcheggiatore abusivo vicino all’ospedale

Tre pattuglie della Polizia Locale di Piacenza sono state impegnate, nella mattinata di martedì 30 luglio, in attività di controllo mirate a contrastare l’abusivismo commerciale e la presenza di parcheggiatori non autorizzati.

Ne è conseguita la denuncia all’autorità giudiziaria per un cittadino ivoriano, regolarmente domiciliato a Piacenza, che nell’area di via Campagna e via Delle Valli, nei pressi dell’ospedale, svolgeva illecitamente l’attività di posteggiatore. La denuncia è scattata a seguito degli accertamenti, da cui è emersa a suo carico una precedente sanzione amministrativa per la stessa violazione: la recente modifica all’articolo 7 del Codice della strada, adottata alla fine dello scorso anno con il Decreto 113/2018, prevede infatti il reato di seconda infrazione accertata.

All’uomo, cui gli agenti hanno sequestrato la merce di vario tipo che era intento a vendere senza permesso su area pubblica, è stato inoltre notificato un ordine di allontamento, verificando che era già stato destinatario di quattro analoghi provvedimenti, adottati nei suoi confronti dalla Polizia Locale di Piacenza.

“L’Amministrazione comunale – sottolinea l’assessore alla Sicurezza Luca Zandonella – porta avanti con impegno, grazie al lavoro prezioso della Polizia Locale, una capillare azione di contrasto ad ogni forma di abusivismo, avvalendosi di tutte le modalità che la legge ci consente. Nel corso dell’attività odierna, ad esempio, sono state applicate le norme del Decreto Sicurezza, che ha introdotto ulteriori strumenti per bloccare e contenere attività illegali come la vendita o l’esercizio di mansioni varie senza le dovute autorizzazioni: fenomeni su cui continueremo a vigilare con la massima attenzione”.