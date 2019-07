Una diga stellata per l’hospice di Borgonovo. Alta cucina e intrattenimento il 17 luglio, lungo il coronamento della diga del Molato in Alta Valtidone (Piacenza).

Qui si terrà una cena benefica, curata dalla chef stellata Isa Mazzocchi, in un contesto esclusivo che fonde natura e architettura industriale. Parte del ricavato dell’evento andrà a sostenere l’associazione Amici dell’hospice di Borgonovo, per aiutare la struttura che svolge una preziosa attività in tutta la vallata e non solo.

L’iniziativa è stata presentata dal presidente del Consorzio di Bonifica, Fausto Zermani, dal sindaco del Comune dell’Alta Valtidone Franco Albertini e dall’organizzatore dell’evento, Giuseppe Gallesi. Ad impreziosire la serata, accanto ai piatti preparati dalla chef Mazzocchi, accompagnati da vini piacentini e pavesi, anche la musica curata da Marco Fullone di Radio Monte Carlo.

“La diga del Molato è una delle strutture più belle ed identitarie della vallata – sottolinea Zermani – per il ruolo che svolge per il nostro territorio. Nell’arco degli anni abbiamo voluto anche riqualificare l’aspetto ludico della diga, e questo evento ne è la prova”. “La nostra amministrazione ha sempre sostenuto iniziative di carattere sociale – continua Albertini – a maggior ragione se, come in questo caso, si può unire la promozione del territorio. Di sicuro la diga di notte, sotto il cielo stellato, offrirà uno spettacolo suggestivo per chi parteciperà alla serata”.

I tavoli allestiti lungo il coronamento della diga saranno allestiti i tavoli che ospiteranno dalle 150 – 200 persone. Dopo l’antipasto finger food si passerà alla cena vera e propria, per finire degustazione di sigari con l’Accademia del Toscano.

Per informazioni e prenotazioni (ancora pochissimi i posti disponibili) tel 335397188 oppure info@unadigastellata.it.