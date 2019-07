Domenica Piacenza – Viterbese, ecco come acquistare i biglietti

Il Piacenza Calcio comunica che i biglietti per la partita contro la Viterbese di domenica 4 agosto con inizio alle ore 18, valevole per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia 2019/2020, saranno disponibili in prevendita presso la Segreteria dello Stadio Garilli nei seguenti giorni ed orari:

– Mercoledì 31 Luglio dalle ore 9 alle ore 12:30 e dalle 14 alle ore 18

– Giovedì 1 Agosto dalle ore 9 alle ore 12:30 e dalle 14 alle ore 18

– Venerdì 2 Agosto dalle ore 9 alle 19

Il giorno della gara le biglietterie dello Stadio “Garilli” saranno aperte dalle ore 16 alle ore 18:45. In occasione di questa partita non sarà abilitata la vendita on-line e presso i punti vendita, pertanto i biglietti dovranno essere acquistati in prevendita presso gli uffici del Piacenza Calcio oppure in biglietteria il giorno della gara secondo gli orari sopra descritti. Il giorno della gara, sarà possible inoltre acquistare l’abbonamento per la prossima stagione.

I prezzi dei tagliandi:

Tribuna Laterale Libera: prezzo unico € 10

Tribuna Laterale Numerata: prezzo unico € 15

Tribuna Centrale: prezzo unico € 25

Under 14: 2 € (in tutti i settori dello Stadio, accompagnato da parente entro il quarto grado maggiorenne)

In occasione di questa partita verrà aperta solamente la tribuna Ovest, non saranno pertanto aperti i settori Distinti e Rettilineo. Si ricorda che per l’acquisto dei biglietti è obbligatorio essere in possesso di un documento d’identità in corso di validità. Per i bambini tariffa Under 14, che devono essere accompagnati da un parente entro il quarto grado maggiorenne, in mancanza di documento d’identità è sufficiente attestato di nascita o tesserino sanitario.

INDICAZIONI SETTORE OSPITI – Per raggiungere il parcheggio del Settore Ospiti si consiglia di seguire queste indicazioni: uscita autostradale PIACENZA SUD, imboccare la tangenziale di Piacenza (proseguire fino all’uscita “PARCHEGGIO OSPITE – CINEMA MULTISALA UCICINEMAS – CENTRO COMMERCIALE GALASSIA”: qui le forze dell’ordine in servizio indirizzeranno i sostenitori ospiti nei parcheggi riservati e verso l’apposita via che conduce al prefiltraggio.

Per maggiori dettagli: ticketing@piacenzacalcio.it