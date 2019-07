Domenica a Piozzano la festa dei Contadini Resistenti

Sarà l’agriturismo “La Vallescura” a Piozzano ad ospitare domenica 28 luglio la festa annuale dei Contadini Resistenti.

Si comincia dalle ore 15 per proseguire fino a tarda sera (ingresso è gratuito) con un programma nutrito e diversificato. La biodiversità, caratteristica dei Contadini Resistenti, sarà garantita non solo a tavola con nuovi menù tutti artigianali e contadini, ma anche con la varietà del paesaggio umano: nelle attività, nei laboratori e nella tipologia di musica proposta.

“La festa – spiegano gli organizzatori – vuole essere un momento di incontro dell’associazione con tutti coloro che sono interessati a partecipare al cambiamento necessario per migliorare la propria qualità di vita e ad apprezzare le piccole sfumature di un ritorno al passato che guarda ed agisce per un futuro ecosostenibile. Divertendosi, mangiando bene, conoscendo piccole ed interessanti realtà locali, dialogando con artigiani poco conosciuti ma di spessore, ascoltando e ballando musica innovativa e di qualità”.

Saranno proposte attività per famiglie, per bambini e per adulti, il tutto nel quadro naturale della Val Luretta dove ancora ci sono squarci selvaggi. L’agriturismo offre una zona giochi per bambini all’aperto di tipo artigianale con vista Torrente Luretta e la possibilità di visitare l’azienda: la prima malteria biologica italiana che produce la sua birra contadina a ciclo chiuso senza prodotti chimici nè additivi”.

Programma:

Dalle 15 alle 17,30 Mercatino dei Contadini resistenti.

Ore 15,30 – Laboratorio di cera da api di montagna: Luca Modolo all’opera.

Ore 16 – Laboratorio del gelato artigianale alla BIRRA Vallescura e al MIELE Modolo con degustazione Gentian di “Mil Sabores” gelateria e pasticceria di Pontenure.

Ore 17 – visita alla malteria Vallescura (la prima malteria italiana). A seguire “L’aperitivo didattico” (attività a numero chiuso al costo di 5€ a persona) doppia degustazione programmata con abbinamento cibo- vino con il sommelier Giovanni D’Erba e cibo-birra con Bongiorni Barbara.

Dalle 18 fino a sera cibo da strada dei Contadini Resistenti, piatti genuini, nuovi menù e abbinamenti resistenti con solo i prodotti dell’associazione.

Ore 18,30 - Artigianato in diretta: Il coltello prende vita dalle mani di Gianluca Spina.

Ore 19,30 – Artigianato vivo con l’amico del tornio: Ivan e le sue creature in legno.

Ore 21 – Mike FRIGOLI & THE SWINGABILLIES

Con la partecipazione di Gentian di “Mil Sabores” gelateria e pasticceria artigianale di Pontenure.