Droga da Milano a Piacenza, maxioperazione con 24 misure cautelari

Operazione antidroga dei Carabinieri di Bobbio. 24 provvedimenti cautelari

Dalle prime ore del mattino, oltre 70 Carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza, con il supporto delle unità specializzate, stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Piacenza su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di 24 persone, tra cittadini italiani e stranieri (prevalentemente gambiani), residenti o domiciliate in provincia di Piacenza – ritenute responsabili a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L’attività d’indagine condotta dai carabinieri della Compagnia di Bobbio ha permesso di ricostruire il sistema con cui il gruppo criminale gestiva e controllava il flusso di stupefacenti (cocaina, eroina, hashish e marijuana) che da Milano giungeva sulle piazze di spaccio di Piacenza, soprattutto nei pressi di locali notturni e pub frequentati da giovani e giovanissimi.

IN AGGIORNAMENTO