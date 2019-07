Due mezzi “ecologici” per la raccolta rifiuti in centro storico

Sono entrati in servizio, nel centro storico di Piacenza, due nuovi mezzi Iren alimentati a metano per la raccolta dei rifiuti.

“Il metano – afferma Iren – è il carburante che produce la minore quantità di emissioni di particolato (PM10, PM2,5), meno ossidi di azoto rispetto agli altri idrocarburi, e contribuisce fortemente all’abbattimento delle emissioni dei gas serra (CO2). I veicoli a metano hanno il vantaggio di ridurre lo smog urbano e le emissioni inquinanti dell’auto del 14-18% rispetto alle auto benzina o diesel”.

I nuovi mezzi Iren, che vengono impiegati per il recupero dei rifiuti indifferenziati, di plastica e barattolame e per la raccolta del cartone delle utenze commerciali, utilizzano metano, ma allo stato liquido (LNG): “Il metano, infatti – viene spiegato -, si può liquefare raffreddandolo e comprimendolo, fino ad ottenere un liquido trasparente, inodore, non corrosivo e non tossico, con una densità pari a circa la metà di quella dell’acqua e con un volume occupato di 600 volte inferiore”.

“I mezzi che utilizzano metano liquido, che viene conservato in uno speciale serbatoio isolato termicamente dall’esterno, hanno quindi una maggiore autonomia, e una notevole riduzione della tara con possibilità di caricare maggiori quantitativi di rifiuto e ridurre i viaggi necessari allo scarico presso le aree di conferimento. Vengono poi ridotti i tempi per il rifornimento, che passano da 25 a 5 minuti, ed annullato il fermo biennale del mezzo legato alla sostituzione delle bombole in acciaio prima utilizzate”.

“Sono contento di questa innovazione” ha dichiarato l’assessore all’Ambiente e Mobilità, Paolo Mancioppi” “è importante che Iren rinnovi i suoi sistemi di raccolta, con l’obiettivo di raggiungere una sempre maggiore sostenibilità ambientale nei servizi da svolgere”.

“Iren è all’avanguardia nell’utilizzo delle nuove tecnologie” ha sottolineato il Direttore Operations di Iren Ambiente Giovanni Chinosi. “I due nuovi mezzi per la raccolta dei rifiuti coniugano l’efficienza, che è richiesta nello svolgimento dei servizi, con il rispetto per l’ambiente anche in termini di minore impatto e maggiore produttività”.

I due nuovi mezzi, che prestano servizio nel centro storico di Piacenza, sono facilmente identificabili grazie alla scritta “Sono eco, vado a metano LNG”.