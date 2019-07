Due rinforzi per i Lyons: Massimiliano Borzone e Pietro Fontana

Dopo i primi annunci di mercato, con gli acquisti dei due esperti piloni Enrico Cafaro e Romulo Acosta, per Sitav Rugby Lyons è il momento di rinforzare la linea arretrata, e per farlo si punta a due giocatori giovani ma con già esperienze nel massimo campionato italiano: Massimiliano Borzone, in uscita dalla Lazio Rugby, e Pietro Fontana, proveniente dal ValoRugby Emilia.

Borzone è un utility back che può ricoprire i ruoli di estremo, ala e centro, ed è dotato di un fisico compatto ed esplosivo (178cm per 87kg), a cui abbina anche un’ottima visione di gioco e un buon utilizzo del piede, con anche buone doti dalla piazzola. Cresciuto tra Rugby Monza, le giovanili del Rugby Viadana ed esordendo in prima squadra nel Gran Milano, Borzone (classe 1996) ha assaggiato il Top12 nell’ultima stagione in maglia Lazio, dove si è ritagliato il suo spazio nella rincorsa alla salvezza dei biancocelesti.

Prima è stato una delle colonne del CUS Genova (ha indossato la maglia biancorossa per tre stagioni e ha esordito in Serie A a 18 anni) mettendosi in luce nella stagione 2017-2018 nella cavalcata dei Cussini verso la promozione in Top12, sfumata nella semifinale contro Valsugana e in cui contesero il primo posto nel girone proprio ai Lyons.

Dopo il grande salto in Top12 ora arriva la nuova avventura bianconera: “Non vedo l’ora di conoscere meglio lo staff e i compagni di squadra, poiché ritengo che un gruppo unito faccia sempre la differenza in campo. Dal punto di vista personale, nella prossima stagione ricerco una continuità di ruolo che mi consenta di esprimermi al meglio partita dopo partita, mentre per quanto riguarda la squadra cercherò sempre di dare il massimo per me stesso e per i compagni: il rispetto in un gruppo di professionisti si guadagna con i fatti, non con le parole.”

Borzone ha parlato anche delle sfide degli scorsi campionati, quando ha affrontato più volte i Lyons: “Con la maglia del CUS Genova ho affrontato molte volte i Lyons e mi ha sempre colpito la loro solidità nel campionato di Serie A, hanno sempre lottato per la promozione, e ora sono contento di far parte di questa realtà per affrontare un campionato competitivo come il Top12”

Pietro Fontana è invece un mediano di mischia che può anche giocare ala, proveniente dal ValoRugby Emilia, dove ha disputato le ultime due stagioni. Anch’egli cresciuto rugbisticamente a Milano, tra le fila di Rugby Monza e AS Rugby Milano, il classe 1997 ha seguito tutta la trafila federale, entrando prima nell’accademia zonale di Milano e poi nella Accademia “Ivan Francescato”, disputando anche la Rugby World Cup Under20 del 2017 in Georgia insieme ai bianconeri Rollero e Masselli, contribuendo all’ottimo risultato degli azzurrini, che ottennero il miglior risultato della loro storia con un ottavo posto: “Ho avuto modo di parlare con Lorenzo e Alberto (Masselli e Rollero ndc) che mi hanno descritto un ambiente bellissimo qua ai Lyons e del fantastico gruppo di giocatori che si è creato. Ho anche già visitato la città e le strutture della squadra, e la società ha fatto un grande lavoro per avere un ambiente da Top12.”

Fontana ha anche detto la sua riguardo alla prossima stagione: “Mi aspetto un salto di qualità personale, trovando più minuti di gioco e più continuità nel mio ruolo naturale, ovvero mediano di mischia; per quanto riguarda la squadra dovremo sempre dare tutto ed essere concentrati per ottenere la salvezza, in un campionato dove ogni errore può costare caro. Inoltre voglio inserirmi al meglio nel gruppo e mostrare la mia grinta, determinazione e voglia di migliorarmi. Le nostre avversarie? Ovviamente l’altra neopromossa Colorno sarà la prima squadra da tenere d’occhio, inoltre rispetto alle ultime annate vedo che Lazio, San Donà e Viadana forse si sono un po’ indebolite in fase di mercato.”

I due giocatori saranno agli ordini del nuovo Head Coach Gonzalo Garcia e dell’allenatore degli avanti Davide Baracchi a partire dal 15 luglio, prima data in cui la squadra si ritroverà per prendere confidenza con il gruppo e iniziare il lavoro che la accompagnerà per la prossima annata, che inizierà ufficialmente venerdì 2 agosto, con il raduno e l’inizio della preparazione. Borzone e Fontana sono dunque il terzo e quarto rinforzo di Sitav Rugby Lyons per il Top12, con altri colpi in arrivo che saranno comunicati a breve dalla società.

(ph. ValoRugby Emilia)