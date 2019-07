Effetto “quota 100”, il Comune assume 59 nuovi lavoratori a tempo indeterminato

Effetto quota 100, il Comune di Piacenza assume 59 nuovi lavoratori a tempo indeterminato e altri 5 a tempo determinato, con contratto di formazione lavoro.

È questa una delle parti più consistenti, e sicuramente di maggiore interesse pubblico, dell’aggiornamento del Dup – documento unico di programmazione – presentato in commissione 3 dall’assessore al Bilancio Paolo Passoni. I nuovi addetti – chiamati a sostituire dipendenti che approfittano della finestra di pensionamento anticipato – verranno reclutati tramite concorso, non più attingendo a graduatorie di altri enti pubblici o ai trasferimenti sempre interni alla pubblica amministrazione. Un turn over massiccio che riguarderà principalmente agenti di polizia municipale, addetti amministrativi, educatori.

Accanto al Dup, sono state presentate anche le variazioni sia di bilancio che del piano delle opere pubbliche. La prima pareggia a 359mila euro, e vede tra le principali entrate circa 100 mila euro in più derivanti dalla Cosap e 10 mila euro di maggiori proventi dalla vendita di biglietti di musei, così come altri 50 mila euro arriveranno per le ore di straordinario riconosciute da terzi agli agenti di polizia municipale.

Tra le spese figurano invece 152 mila euro da destinare al servizio organi istituzionali per avviare un servizio di gestione commessi, a seguito di pensionamento di personale, attraverso un bando ad hoc, insieme agli investimenti da sostenere per due grandi eventi in programma in autunno a Piacenza (raduno degli Alpini è giornata Guida Michelin). Altri 30 mila euro sono stati accantonati per gli eventi di Natale e festa di fine anno.

Sul fronte delle opere pubbliche, a fare la parte del leone sono i 360 mila euro da destinare al nuovo impianto di illuminazione del Garilli, come previsto dalla nuova normativa, interamente a carico del Comune. Il milione e 500 mila euro necessario per la realizzazione del nuovo capannone di protezione civile sarà a carico della Regione Emilia Romagna.

Massimo Trespidi (Liberi) ha chiesto aggiornamenti sul l’impianto di condizionamento della Ricci Oddi, ancora in stand by. Qualora questa situazione di incertezza dovesse perdurare, ha detto Trespidi, che sia il Comune a farsi carico della situazione. Giulia Piroli (Pd) invece ha sollevato il problema delle sedute della sala dei Teatini, la cui copertura si è ammalorata molto velocemente e necessitano di essere sostituite.