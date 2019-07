Esce di strada e l’auto si ribalta nel vigneto, due feriti

Grave incidente nella mattinata del 22 luglio a Trebecco di Nibbiano, in alta Val Tidone (Piacenza), dove è intervenuta anche l’eliambulanza.

Una Fiat Panda è uscita di strada ed è precipitata da una riva scoscesa all’interno di un vigneto dalla strada che collega Nibbiano a Trebecco (nelle foto): le ragioni del sinistro sono ancora da chiarire. La macchina è caduta dalla strada comunale situata circa 4 metri più in alto rispetto al livello del vigneto dove ha concluso la sua corsa, si è ribaltata almeno una volta.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con l’ambulanza dall’ospedale di Castelsangiovanni, e i vigili del fuoco. E’ stato deciso anche l’intervento dell’elisoccorso da Parma. Secondo le prime informazioni i feriti sono due, uno dei quali era rimasto all’interno nella vettura. Si tratta di una coppia di anziani.

L’elisoccorso ha trasportato uno dei feriti, la donna, all’Ospedale Maggiore di Parma in condizioni serie. L’uomo invece è stato condotto in ambulanza all’ospedale di Piacenza. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.