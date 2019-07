Escursionista infortunato sopra Ferriere, soccorsi in azione

Soccorsi in azione nella tarda mattinata del 5 luglio in alta Val Nure, nel comune di Ferriere (Piacenza), per un escursionista infortunato e rimasto bloccato in una zona boscosa e impervia.

Allertata una squadra del Soccorso Alpino e anche l’elisoccorso da Pavullo provvisto di verricello per il salvataggio dall’alto.

L’intervento è scattato nella zona di Fontana Gelata e le squadre stanno raggiungendo la persona in difficoltà.

IN AGGIORNAMENTO