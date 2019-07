Sono stati presentati i calendari della Serie A di pallavolo che vede ai nastri di partenza la formazione biancorossa della Gas Sales Piacenza, nella consueta cerimonia che quest’anno si svolge al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme.

Esordio da brividi per la Gas Sales che torna nella massima serie del volley, la Superlega nella stagione 2019-2020. La “prima battuta” biancorossa il 20 ottobre sarà sul campo di Civitanova in casa della Lube Volley, campione in carica sia d’Italia che d’Europa.

L’esordio casalingo al Palabanca il 27 ottobre quando Gardini e soci affronteranno la Leo Shoes Modena in una riedizione del derby emiliano. Il 3 novembre (3a giornata) la sfida si sposta in Veneto contro Calzedonia Verona. Nella quarta giornata del 10 novembre al Palabanca in scena Gas Sales Piacenza – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, nell’infrasettimanale del 13 novembre trasferta a Treno per Itas Trentino – Gas Sales Piacenza, e il 17 in casa la sfida sarà contro Vero Volley Monza.

IN AGGIORNAMENTO

LA DIRETTA su YouTube

Le date della stagione

SuperLega Credem Banca

Inizio Regular Season

20 ottobre 2019

Termine Regular Season

29 marzo 2020

Play Off Scudetto

Quarti di Finale

1, 4/5, 11/12 aprile 2020

Semifinali

18, 20, 23, 25, 28 aprile 2020

Finali

1, 3, 7, 9, 12 maggio 2020

Del Monte® Supercoppa

31 ottobre – 1 novembre 2019

Semifinali

Cucine Lube Civitanova – Modena Volley

Sr Safety Conad Perugia – Itas Trentino

Del Monte® Coppa Italia

Quarti di Finale

22-23 gennaio 2020

Final Four

22-23 febbraio 2020

Del Monte® Coppa Italia

Quarti di Finale

15 gennaio 2020

Semifinali

29 gennaio 2020

Finale

23 febbraio 2020

I ROSTER DI SUPERLEGA – Questi i Roster delle squadre di Credem Banca Superlega 2019/2020:

ALLIANZ MILANO: Abdel-Aziz (S), Alletti (C), Basic (S), Clevenot (S), Gironi (S), Hoffer (L), Izzo (P), Kozamernik (C), Pesaresi (L), Petric (S), Piano (C), Sbertoli (P), Weber (S). ALL. Piazza

CALZEDONIA VERONA: Asparuhov (S), Birarelli (C), Bonami (L), Boyer (S), Cester (C), Chavers (S), Franciskovic (P), Jaeschke (S), Kluth (S), Marretta (S), Solé (C), Spirito (P), Zanotti (C). ALL Stoytchev

CONSAR RAVENNA: Batak (P), Bortolozzo (C), Cavuto (S), Cortesia (C), Grozdanov A. (C), Kovacic (L), Lavia (S), Marchini (L), Recine (S), Saitta (P), Stefani (S), Ter Horst (S), Vernon-Evans (S). ALL. Bonitta

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Anzani (C), Balaso (L) Bieniek (C), D’Hulst (P) Diamantini (C), Ghafour (S), Juantorena (S), Kovar (S), Leal (S), Marchisio (L), Massari (S), Mossa de Rezende (P), Rychlicki (S), Simon (C). All. De Giorgi

GAS SALES PIACENZA: Berger (S), Botto (S), Cavanna (P), Copelli (C), Fanuli (L), Fei (S), Kooy (S), Yudin (S), Krsmanovic (C), Nelli (S), Paris (P), Scanferla (L), Stankovic (C), Tondo (S). ALL. Gardini

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA: Alfieri (P), Caneschi (C), De Barros Ferreira (S), Fey (S), Grozdanov B. (S), Mauti (L), Miskevich (S), Radke (P), Scopelliti (C), Sorgente (L), Battaglia (S), Farina (S). All. Colucci

ITAS TRENTINO: Candellaro (C), Cebulj (S), Codarin (C), Daldello (L), De Angelis (L), Djuric (S), Giannelli (P), Grebennikov (FRA), Kovacevic (S), Lisinac (C), Russell (S), Sosa Sierra (S), Vettori (S). ALL. Lorenzetti

KIOENE PADOVA: Barnes (S), Bassanello (L), Bottolo (S), Canella (C), Casaro (S), Cottarelli (P), Danani La Fuente (L), Fusaro (C), Hernandez Ramos (S), Ishikawa (S), Polo (C), Randazzo (S), Travica (P), Volpato (C). ALL. Baldovin

LEO SHOES MODENA: Anderson (S), Bednorz (S), Bossi (C), Christenson (P), Estrada Mazorra (S), Holt (C), Iannelli (L), Kaliberda (S), Mazzone D. (C), Pinali G. (S), Rossini (L), Salsi N. (P), Zaytsev (S), Truocchio (C), Sanguinetti (C). ALL Giani

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Atanasijevic (S), Colaci (L), De Cecco (P), Hoogedoorn (S), Lanza (S), Leon Venero (S), Piccinelli (L), Plotnytskyi (S), Podrascanin (C), Ricci (C), Russo (C), Taht (S), Zhukouski (P). ALL. Heynen

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Baranowicz (P), Carle (S), Chinenyeze (C), De Falco (S), Drame Neto (S), Hirsch (S), Marsili (P), Mengozzi (C), Ngapeth S. (S), Pierotti(S), Rizzo (L), Sardanelli (L), Vitelli (C). ALL. Chichello



TOP VOLLEY LATINA: Cavaccini (L), Elia (C), Karlitzek (S), Onwuelo (S), Palacios (S), Patry (S), Peslac (P), Rondoni (L), Rossato (S), Rossi (C), Sottile (P), Szwarc (C), Van Garderen (S). ALL Tubertini

VERO VOLLEY MONZA: Beretta (S), Calligaro (P), Capelli (S), Dimitrov (C), Dzavoronok (S), Federici (L), Galassi (C), Goi (L), Kurek (S), Louati (S), Orduna (P), Sedlacek (S), Yosifov (C). ALL. Soli