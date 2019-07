Farini ancora senza medico a tempo pieno: un solo candidato (da Barcellona)

E’ ancora vacante il ruolo di medico del 118 per il posto primo intervento di Farini d’Olmo (Piacenza), in grado di garantire la copertura quantomeno nelle notti dei week end di questa estate.

Attraverso una “procedura comparativa d’urgenza”, con il conferimento di un incarico di lavoro autonomo, per garantire turni notturni presso l’Asl di Farini d’Olmo, l’Azienda Sanitaria di Piacenza intendeva acquisire la presenza di personale medico stabile per il comune dell’alta Val Nure. Il compenso proposto era di 400 euro a turno (da 12 ore).

Tuttavia la ricerca (scaduta il 23 luglio) non ha avuto i risultati sperati. Infatti ha presentato domanda di partecipazione un solo medico: si tratta di un dottore spagnolo di Barcellona.

Pertanto la riattivazione del servizio non è ancora stata possibile, anche a causa del trasferimento richiesto da un altro dei medici attualmente in forze all’Unità Operativa di Emergenza Urgenza dell’Azienda Sanitaria Locale.

Per ora le cose sembrano destinate a rimanere come sono: dalle 8 alle 20 il medico del 118 sarà presente a Farini e, in caso di attivazione da parte della Centrale 118 Emilia-Ovest Parma Soccorso, uscirà sugli interventi con l’ambulanza della Croce Rossa di Farini, con a bordo autista e soccorritore.

Dalle 20 alle 8, invece, oltre all’ambulanza della Croce Rossa di Farini è presente un’auto infermieristica con autista soccorritore del 118 e infermiere professionale del 118.

E anche dal punto di vista dei costi, la situazione appare non ottimale: la notte i veicoli in pronta partenza sono due, anziché la sola ambulanza del turno diurno, così come sono due le persone che devono coprire il turno notturno.