Festa d’la Chisöla di Borgonovo riceve al Senato il premio “Sagra di Qualità”

Lunedì 22 luglio una delegazione della Pro Loco di Borgonovo Val Tidone (Piacenza) ritirerà il premio “Sagra di Qualità” nella prestigiosa sede del Senato della Repubblica Italiana a Roma. Il riconoscimento è stato attribuito alla Festa d’la Chisöla, storica festa borgonovese organizzata dalla Pro Loco di Borgonovo da oltre 50 anni.

L’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) ha istituito il marchio “Sagra di Qualità” per premiare le sagre e le Pro Loco che si impegnano nella promozione e tutela del territorio e dei suoi prodotti tipici. La Chisöla è la focaccia con i ciccioli prodotto De.Co. di Borgonovo Val Tidone. Ogni primo weekend di settembre la Pro Loco di Borgonovo organizza la Festa d’la Chisöla, la sagra che celebra la tipica prelibatezza con una ricca serie di eventi culturali, enogastronomici e folkloristici.

Sono 21 le Pro Loco italiane che saranno premiate in Senato insieme all’associazione borgonovese. Nei mesi scorsi funzionari dell’UNPLI hanno partecipato in prima persona alle sagre, valutandone i requisiti di qualità necessari per ottenere il riconoscimento. “Negli anni le sagre hanno consentito di far scoprire varietà ed eccellenze locali e molti di questi eventi sono divenuti grandi attrattori turistici per il territorio” ha affermato il presidente dell’Unpli Antonino La Spina.

“Si tratta di una grande soddisfazione – sottolineano dalla Pro Loco di Borgonovo -. L’attribuzione premia il lavoro che tutti i volontari della Pro Loco svolgono da oltre mezzo secolo per la valorizzazione di Borgonovo e di tutta la Val Tidone, in maniera del tutto gratuita, con impegno e passione”.