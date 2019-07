Nel primo giorno di raduno estivo dell’U.S. Fiorenzuola, la società rossonera ha comunicato ufficialmente di avere acquisito i diritti alle prestazioni sportive di due nuovi difensori per la stagione 2019/2020 di Serie D.

Si tratta di Niccolò Carrara e di Tommaso Cavalli, i quali stanno lavorando agli ordini di mister Luca Tabbiani e del suo staff già dal primo allenamento dell’anno.

Cavalli, classe 2000 originario di Cremona, è un difensore centrale di scuola Atalanta, nella scorsa stagione in prestito al Venezia F.C. dove nella formazione Primavera ha totalizzato 21 presenze segnando 1 rete.

Il giocatore nelle giovanili della formazione bergamasca aveva ottenuto anche la vittoria della prestigiosa Supercoppa Italiana Under 17 disputando da titolare la gara contro il Pavia Calcio.

Carrara, classe 1999, è invece un giocatore poliedrico, nella scorsa stagione impiegato nelle fila della Folgore Caratese, in Serie D Girone A, da esterno basso o alto sulla corsia mancina.

Nelle sue 16 presenze, Nicolò (di formazione Novara F.C.) ha messo in luce buone prestazioni da Under, che sono valse la chiamata del D.S. fiorenzuolano Simone Di Battista e la firma con U.S. Fiorenzuola.

Secondo quanto spiegato dai vertici del club, i due giocatori verranno ufficialmente presentati nella serata del 29 luglio, ore 18, nei pressi della Tribuna Coperta del Velodromo Pavesi di Fiorenzuola d’Arda.