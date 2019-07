Fiorenzuola, in Municipio la distribuzione gratuita del larvicida per zanzare

Nel contesto della lotta larvicida per il controllo della proliferazione della zanzara tigre, l’Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d’Arda, nello specifico il sindaco Romeo Gandolfi e l’assessore all’Ambiente Franco Brauner, estenderanno la campagna di sensibilizzazione consegnando gratuitamente ai cittadini un blister con 15 capsule di prodotto larvicida Aquatain Drops, pronto all’uso, per il controllo ecologico del ciclo vitale delle zanzare.

La distribuzione inizierà lunedì 8 luglio a partire dalle ore 9 fino alle 11 e per i giorni successivi all’ingresso del Municipio di Fiorenzuola, in P.le San Giovanni n. 2.

“Il prodotto larvicida è di nuova generazione, eco friendly, rispettoso dell’ambiente e totalmente sicuro – spiegano dall’Amministrazione – realizzato su base siliconica che tramite azione meccanica crea un film impermeabile sulla superficie dell’acqua, impedendo alle larve di zanzara di svilupparsi. Agisce per azione fisico – meccanica, con una persistenza ed un’efficacia di almeno 4 settimane ed una confezione è sufficiente per trattare quattro pozzetti cortilivi per quattro volte”.

“La collaborazione dei cittadini è fondamentale – sottolineano poi sindaco e assessore – per eseguire velocemente il trattamento in tutte le aree private, ovvero nei luoghi in cui può ristagnare l’acqua, ed eliminare così le uova di zanzara tigre che, deposte in pozzetti, caditoie e altri ristagni d’acqua, si schiudono con l’innalzamento delle temperature. Il dissolvimento in acqua delle capsule che verranno consegnate gratuitamente avverrà entro 1 – 4 h in funzione della temperatura ambientale. Il prodotto verrà fornito per l’edificio – fanno presente – quindi in caso di condominio è sufficiente che un solo residente si faccia carico del ritiro”.