Il Fiorenzuola rinforza l’attacco con Davide Arrondini

Un altro rinforzo in vista del prossimo campionato di Serie D per il Fiorenzuola, che comunica ufficialmente il tesseramento dell’attaccante classe 1999 Davide Arrondini, che legherà le proprie prestazioni sportive alla società valdardese per la stagione 2019/2020.

Arrondini, punta centrale di 186 cm, è un prodotto del settore giovanile del Santarcangelo. Nell’ultima stagione, ha giocato nelle fila del Classe nello stesso girone dei rossoneri, totalizzando 32 presenze e 5 reti in un’ottima stagione da Under.