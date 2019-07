Fratelli d’Italia alla Regione “Mettere in sicurezza la frana a Salsominore”

I consiglieri regionali piacentini del gruppo Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, Fabio Callori e Michele Facci hanno interrogato la Giunta in merito alla necessità di eseguire lavori di messa in sicurezza presso una frana a Salsominore (Ferriere) – LA NOTA STAMPA

“Nel merito delle abbondanti piogge di primavera, il sindaco di Ferriere (PC) ha segnalato una serie di smottamenti e frane nelle adiacenze di strade su vari comuni minori della Valnure e Valdarda che mettono a rischio la viabilità. In particolare, sarebbe importante intervenire prima della stagione estiva in cui questi comuni si ripopolano e hanno la massima affluenza di villeggianti”.

“I lavori per la messa in sicurezza di alcune di queste strade sono già stati finanziati dalla regione. Il primo cittadino segnala però preoccupazione per una grossa frana in Valdaveto, a Salsominore, che potrebbe scendere sino al fiume Aveto con il pericolo di allagamenti”.

I consiglieri di Giorgia Meloni chiedono alla Giunta, tramite l’assessorato di competenza, di “raccogliere quanto prima la segnalazione del sindaco di Ferriere finanziando anche l’intervento di messa in sicurezza di Valdaveto e garantendo così la piena viabilità della zona nel periodo vacanziero”.