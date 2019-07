Giovani Avvocati Piacenza, confermato il consiglio direttivo

In previsione del XXV Congresso Nazionale Ordinario dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, che si terrà il prossimo ottobre a Messina, il 18 luglio scorso i giovani avvocati piacentini hanno votato per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo della Sezione AIGA locale.

Riconfermato per il secondo mandato consecutivo il Direttivo in carica dal 2018, così composto: Presidente Daniele Albertazzi, Vice-Presidente Valentina Corradi, Segretario Filippo Maria Caprioli, Tesoriere Alida Liardo, Delegato Nazionale Davide Grill (da poco divenuto anche membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza) e Consiglieri Giovanflora Marifoglou, Claudia Parenti, Martina Russo e Paolo Lentini.

L’AIGA, fondata a Roma nel 1966, è tra le associazioni forensi riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense e maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. “A Piacenza – spiegano -, la Sezione AIGA dispiega le proprie risorse in favore dei suoi associati, ma non solo: dialoga e collabora con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e le altre associazioni forensi al fine di migliorare i vari aspetti della Professione all’interno del Foro, organizza eventi formativi e incontri volti a mettere in contatto Colleghi di ogni età, a tramandare valori ed esperienze professionali e a non disperdere il fondamentale spirito d’appartenenza alla classe forense”.