Giulia Raimondi e Martina Sgrisleri (VO2 Team Pink) campionesse regionali cronoscalata

Prosegue la “settimana magica” del VO2 Team Pink, protagonista in primis agli Europei Juniores e Under 23 su pista a Gand (Belgio) – dove ha vinto l’oro nell’Inseguimento a squadre con le “panterine” Junior Sofia Collinelli ed Eleonora Camilla Gasparrini col quartetto azzurro – ma anche nei confini nazionali.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 11 luglio, infatti, il sodalizio piacentino del presidente Gian Luca Andrina ha brillato nella suggestiva e impegnativa Bologna-San Luca, che metteva in palio in primis anche le maglie di campionesse regionali cronoscalata dell’Emilia Romagna. Due chilometri e duecento metri ricchi di ascese e di sudore da versare per arrivare al traguardo, con 199 metri di dislivello complessivo, 10% di pendenza media e 24% di pendenza massima nelle celebri Curve delle Orfanelle.

In campo femminile, il VO2 Team Pink ha conquistato due maglie giallorosse di campionesse regionali: nelle Junior, la casacca giallorossa è andata alla piacentina Martina Sgrisleri, terza di categoria dietro alla lombarda Cristina Tonetti (Scv Bike Cadorago) e alla modenese Gaia Masetti del sodalizio veneto Breganze Wilier Team. Ai piedi del podio, altre due “panterine”: la milanese Aurora Mantovani, quarta, e la modenese Chiara Cavallini, quinta.

Discorso analogo nelle Allieve per la parmense Giulia Raimondi, nuova campionessa regionale di specialità grazie al secondo posto alle spalle della marchigiana Eleonora Ciabocco (Team Di Federico Pink). Nona l’altra portacolori del VO2 Team Pink, la bresciana Greta Bonazzoli.

Le due maglie regionali si aggiungono a quella di martedì scorso in pista festeggiata dall’Allieva bresciana Silvia Bortolotti, mentre in precedenza era arrivata la doppietta nel settore strada con l’Esordiente secondo anno Martina Campitiello e con l’Allieva Martina Sanfilippo.

Risultati Cronoscalata Bologna-San Luca (2 chilometri e 200 metri)

Donne Juniores: 1° Cristina Tonetti (Scv Bike Cadorago) 9 minuti 13 secondi 61, media 13,02 chilometri orari, 2° Gaia Masetti (Breganze Wilier Team) a 26 secondi, 3° Martina Sgrisleri (VO2 Team Pink) a 27 secondi, 4° Aurora Mantovani (VO2 Team Pink) a 1 minuto 2 secondi, 5° Chiara Cavallini (VO2 Team Pink) a 1 minuto 39 secondi, 6° Virginia Balboni (Osimo Stazione) a 3 minuti 20 secondi

Donne Allieve: 1° Eleonora Ciabocco (Team Di Federico Pink), 2° Giulia Raimondi (VO2 Team Pink), 3° Sara Malucelli (Re Artù General System), 4° Swami Quaroni (Campi Bisenzio), 5° Sara Pepoli (Polisportiva Fiumicinese FA.I.T. Adriatica), 6° Erika Cristofani (Aromitalia Basso Bikes Vaiano), 7° Letizia Medori (Team Di Federico Pink), 8° Erika Viglianti (Team Di Federico Blue), 9° Greta Bonazzoli (VO2 Team Pink).