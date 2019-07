Dopo il gran caldo arrivano i temporali a Piacenza e provincia. Nel pomeriggio del primo luglio un cambio meteo repentino ha portato diversi fenomeni temporaleschi, con precipitazioni e forte vento in varie zone della provincia.

Ha fatto la sua comparsa anche la grandine nella zona di Carpaneto (nella foto di un lettore un chicco grande come una noce).

Superlavoro anche per i vigili del fuoco chiamati a intervenire a Grazzano Visconti per alberi pericolanti e in altre situazioni. Diluvio e piogge violente anche in Val Trebbia nella zona di Rivergaro.

STRADE CHIUSE in provincia – Bloccate alcune strade in provincia: chiusa e poi riaperta strada Valnure tra Grazzano e Vigolzone per piante cadute. Bloccata anche la Castell’arquato tra Vigolo Marchese e S.Antonio. I mezzi sono al lavoro per la riapertura che dovrebbe avvenire entro la serata.