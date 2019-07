Il gruppo Raja acquisisce le attività di Staples Solutions in Francia, Italia e Spagna

Il Gruppo RAJA, leader europeo della distribuzione d’imballaggi, forniture e attrezzature per le aziende, comunica l’acquisizione delle attività di STAPLES Solutions, leader di prodotti, servizi e soluzioni per ufficio in Francia, Italia e Spagna.

L’acquisizione coinvolge quattro brand: JPG, Mondoffice, Kalamazoo, leader sul mercato della distribuzione di mobili e forniture per ufficio, Bernard, leader sul mercato dell’igiene e movimentazione per le imprese. Questa operazione si ascrive alla strategia d’incremento delle vendite, di allargamento della clientela e della diversificazione dell’offerta del Gruppo RAJA che, con quasi 3.000 collaboratori, raggiungerà un miliardo di euro di volume d’affari.

“Con l’entrata di STAPLES Solutions – si legge in una nota -, il Gruppo RAJA assumerà posizioni rilevanti su due mercati maggiori della distribuzione BtoB: le forniture e i mobili per ufficio, come anche i prodotti per l’igiene e la movimentazione. Il Gruppo RAJA svilupperà le società acquisite investendo nei loro marchi storici di grande notorietà. Quest’acquisizione consentirà al Gruppo RAJA di rafforzare l’offerta con una gamma unica di forniture e attrezzature, garantendo al suo vasto portfolio clienti, che conta un milione di realtà, dall’artigiano alla multinazionale, in tutta Europa, un’alta qualità del servizio e una consegna ultra rapida. Un incremento dalla presenza sul territorio europeo per tutte le aziende clienti attive in diversi settori tra cui l’e-commerce, la logistica, la distribuzione alimentare, l’industria e i servizi”.

“In 65 anni, il Gruppo RAJA ha saputo svilupparsi restando sempre fedele allo spirito imprenditoriale e alla cultura del servizio al cliente. Questa operazione è la più importante in termini di crescita” afferma Danièle KAPEL –MARCOVICI, Presidente del gruppo RAJA, “Il nostro obiettivo è diventare un partner strategico globale per tutte le imprese clienti e accelerare la crescita in Europa. Sono entusiasta di questa nuova acquisizione, che rafforza la nostra posizione nel mercato europeo della vendita BtoB, oltre ad attuare un importante aumento organico. Sono inoltre felice di accogliere, all’interno del Gruppo RAJA, circa 1000 collaboratrici e collaboratori con competenze e professionalità riconosciute.”

STAPLES Solutions è uno dei principali distributori europei di forniture per ufficio e mobili per aziende, presente in 17 Paesi europei. L’acquisizione da parte del gruppo RAJA coinvolgerà quattro brand di STAPLES Solutions: JPG e Bernard in Francia, Mondoffice in Italia e Kalamazoo in Spagna. Marchi altamente riconosciuti come aziende leader nei rispettivi Paesi. Con un’offerta di quasi 100.000 prodotti, queste quattro imprese hanno realizzato un fatturato di 320 milioni di euro nel 2018 e hanno riunito circa 1.000 collaboratori. La lora attività di distribuzione per le aziende combinata ad una strategia multicanale è complementare alle attività del Gruppo RAJA.

“Siamo lieti che le nostre aziende in Francia, Italia e Spagna si uniscano a un gruppo forte come RAJA.L’esperienza del Gruppo nella qualità del servizio ai clienti e un’offerta di prodotti altamente complementari saranno delle leve importanti per la costruzione di una strategia a forte valore aggiunto che andrà a beneficio sia dei clienti sia dei collaboratori in questi Paesi “, ha affermato Dolph WESTERBOS, Amministratore delegato del Gruppo STAPLES Solutions.

Questa trattativa sarà finalizzata a ottobre dopo il completamento delle consultazioni normative. (nota stampa)