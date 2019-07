Investito da una fiammata a Settima: operaio trasportato a Parma

Operaio di una ditta di Settima di Gossolengo (Piacenza) investito dalle fiamme e ricoverato d’urgenza all’ospedale di Parma.

E’ accaduto nella mattinata di lunedì 15 luglio, poco prima delle 8, all’interno di una vetreria: sul posto sono giunti i sanitari del 118 con l’ambulanza della Pubblica S. Agata e l’auto infermieristica. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un 50enne, è stato investito da una fiammata su tutto il corpo mentre stava lavorando.

Per questo è stato deciso l’intervento dell’eliambulanza da Parma, che lo ha trasferito in volo all’ospedale Maggiore al reparto ustionati. Le sue condizioni sono serie, ma non si troverebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Rivergaro per i rilievi di rito.