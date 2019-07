Kevin Canniello (Cadeo Carpaneto) sul podio a Castel San Giovanni

Un podio e un tris di piazzamenti. E’ questo il bottino dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto nella seconda domenica di luglio in sella.

A Castel San Giovanni (Piacenza), brillante terzo posto per l’Esordiente bresciano Kevin Canniello (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem) nella corsa per secondi anni dove al decimo posto si è classificato il “collega” del Cadeo Carpaneto, Filippo Quintavalla. Inoltre, nei primi anni quinta posizione per Giuseppe Smecca (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem). Per il sodalizio bresciano, quinto posto anche nel Parmense, con Lorenzo Ghirardi in evidenza nell’ottavo Memorial Gianfranco Porcari.

Il tutto in una domenica dove l’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto era protagonista in gara anche nella prestigiosa rassegna tricolore di Chianciano Terme, con la giornata riservata alle prove maschili su strada per Esordienti e Allievi. Nell’occasione, sono saliti in sella gli Esordienti secondo anno Cristian Capuccilli (Cadeo Carpaneto, difendendo i colori dell’Emilia Romagna) e Daniel Vitale, atleta dell’Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem in gara con la maglia della Lombardia.

Casacca lombarda in corsa anche per tre Allievi del sodalizio bresciano, Gabriele Raccagni, Daniele Anselmi e Gabriele Casalini. Per tutti, una preziosa esperienza ad alti livelli, come è accaduto nella due giorni nelle Marche vissuta dallo Juniores modenese Francesco Calì (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem Cadeo Carpaneto) in maglia azzurra nelle corse di Offida (sabato) e Ascoli Piceno (domenica).

Risultati

Esordienti secondo anno Castel San Giovanni: 1° Riccardo Lombardi (Legnanese) 36 chilometri e 800 metri in 1 ora e 2 minuti, media 35,613 chilometri orari, 2° Giacomo Cannizzaro (Torrile), 3° Kevin Canniello (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem), 4° Lorenzo Parini (Orinese), 5° Luca Catacchio (Velo Club Pontenure 1957 Zeppi), 6° Fabrizio Pastori (Ronco Maurigi Delio Gallina), 7° Andrea Ferrato (Legnanese), 8° Gabriele Pojani (Feralpi), 9° Fabrizio Angelo Zeni (Madignanese Ciclismo), 10° Filippo Quintavalla (Cadeo Carpaneto)

Esordienti primo anno Castel San Giovanni: 1° Gabriel Vecchi (Legnanese) 27 chilometri e 600 metri in 49 minuti, media 33,796 chilometri orari, 2° Matteo Piscina (Pedale Castellano), 3° Mattia Ferrario (Legnanese), 4° Pierluigi Garbi (Torrile), 5° Giuseppe Smecca (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem), 6° Michele Bicelli (Feralpi), 7° Samuele Fighetti (Pedale Ossolano), 8° Cristian Bonini (Ronco Maurigi Delio Gallina), 9° Lorenzo Malagni (Madignanese Ciclismo), 10° Alex Petesi (Imbalplast Soncino)

Allievi Bedonia: 1° Samuele Turco (Team Ciclistico Paletti) 76 chilometri in 1 ora 59 minuti 6 secondi, media 38,595 chilometri orari, 2° Alessandro Messieri (Ceretolese), 3° Stefano Leali (Scuola ciclismo Mincio Chiese), 4° Elia Ori (Ciclistica 2000 Litokol), 5° Lorenzo Ghirardi (Aspiratori Otelli Vtfm Carin Nacanco Baiocchi Alchem), 6° Christian Piffer (Velo sport Mezzocorona), 7° Damiano Bondi (Massese Minipan) a 32 secondi, 8° Sergio Rotundo (Calcara), 9° Claudio Vergnani (Massese), 10° Filippo Bertotti (Club ciclistico Forti e Veloci).

Foto Rodella