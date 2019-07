Nel mezzo dell’estate, all’interno della Notte Bianca di Fiorenzuola, si è svolta l’ultima riunione di boxe della stagione estiva organizzata da Boze Piacenza Cr (Cuscinetti a Rulli) grazie all’importante collaborazione con il Comune di Fiorenzuola d’Arda.

Una riunione che ha impegnato tutti i pugili della società piacentina – seguito dai maestri Nicola Campanini, factotum della società, l’instancabile Antonio Pellini e Giovanni Merisio – ad eccezione Sebastian Garcia, a discapito di un fermo cautelare dall’ultimo match affrontato, e del giovane e promettente Alexandru Bindar, reduce dal torneo internazionale Black Forest dove si è aggiudicato il secondo posto.

Dieci i match dilettantistici in programma. Ad aprire le danze sul ring il giovane debuttante (categoria 81kg) Robert Andrei Caravan (Profighting Piacenza) contro Michele Mazzaro (Thudor Team Boxe): l’atleta di casa, pur dotato di leve più lunghe, non riesce a gestire l’emozione e a prevalere sull’avversario, che riesce ad accorciare le misure piazzando qualche colpo in più che vale la vittoria. Il giovane piacentino di adozione fa comunque ben sperare per il futuro.

A tinte rosa il primo match della Boxe Piacenza, con protagonista Jessica Altadonna (categoria Elite II° 69kg), reduce dalla sua prima vittoria a La Spezia, contro Miriam Telesca, 18 anni youth (Boxe Panthers Lauri): quest’ultima, al suo debutto, gestisce bene l’emozione, ma l’atleta piacentina entra con sicurezza con colpi diretti e precisi aggiudicandosi tutte le tre riprese. Secondo match disputato è quello tra il borgonovese Luca Minio (categoria Elite II° 64kg), sconfitto ai punti da Skalli Amin El Kadimi (Pugilistica Domino).

Quindi un altro match al femminile tutto pepe, con la Boxe Piacenza rappresentata da Ilaria Tosca (categoria Elite II° 54kg) e la Boxe Panthers Lauri da Beatrice Bernacchi. Incontro fin dal primo gong esplosivo, fatto di grandi scambi con la piacentina che riesciva a superare in tecnica con colpi più puliti e efficaci l’avversaria conquistando la vittoria.

A seguire sul ring il peso medio-massimo di casa Juxhin Hitaj opposto ad Aleksander Mone (Pugilistica Domino): un incontro, fatto di poche azioni e molta attesa, che alla fine si è aggiudicato il pugile in trasferta. Quinto match disputato da Domenico Ciniero contro il possente debuttante Raymond Nyamsi (Pugilistica Pugni e Pupe), un incontro equilibrato concluso con la sconfitta del pugile piacentino che ha lasciato troppa iniziativa all’avversario.

Il penultimo match ha visto protagonista, dopo un fermo forzato per infortunio, un vulcanico Roberto Betancourt (cat. Elite 56kg) opposto a Stefano Bucci (Panthers Varese Lauri): il pugile di casa, pur regalando quache chilo di troppo al suo avversario è riescito ad imporre il ritmo dell’incontro, cercando costantemente la vittoria e portando ottime azioni e combinazioni a livello tecnico. L’incontro si è però concluso con un verdetto di parità. A concludere la riunione la sfida tra Alex Pinna (cat. Elite 64kg) della Boxe Piacenza e Matteo Fortunati (Pugni e Pupe): l’atleta biancorosso, protagonista sempre di match combattuti che lasciano a mezzo fiato il pubblico, questa volta ha portato colpi sporadici non essendo nella sua forma migliore. E’ riuscito comunque a prevalere, grazie anche a due richiami ufficiali a discapito del suo avversario.

Il premio di miglior pugile della serata, assegnato dagli arbitri, è andato all’altleta di casa Ilaria Tosca, con grande soddisfazione da parte del presidente Antonio Orsi e del ds Thomas Bollani. Da segnalare per la Boxe Piacenza anche la vittoria sul ring di Porretta Terme del peso massimo Alessandro Ratti, che ha sconfitto nettamente Francesco Di Giorgio della Pugilistica Alto Reno.

I risultati:

Mazzaro (Thudor team boxe) b. Caravan (profighting Piacenza) ai p.; Bianchi (Rosolino Grignani) b. Rimondi (acc. Pug. Cremasca) ai p.; Altadonna (boxe Piacenza CR) b. Telesca (panthers Varese Lauri) ai p.; El Kadimi (pig. Domino) b. Minio (boxe Piacenza CR) ai p.; Tosca (boxe Piacenza CR) b. Bernacchi (panthers Varese Lauri) ai p.; Mone (pug. Domino) b. Hitaj (boxe Piacenza CR) ai p.; Nyamsi (Pugni e Pupe) b. Ciniero (boxe Piacenza CR) ai p.; Betancourt (boxe piacenza CR) pareggia con Bucci (Panthers Varese Lauri); Pinna (boxe Piacenza CR) b. Fortunati (Pugni e Pupe) ai p.; Rota(ABC Cremona) b. Karameta (boxe team Avosani) ai p.