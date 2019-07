La Gas Sales piazza l’ultimo colpo: a Piacenza lo schiacciatore Dick Kooy

La Gas Sales Piacenza piazza un ultimo grande colpo sul mercato e annuncia l’arrivo in maglia biancorossa di Dick Kooy, schiacciatore olandese naturalizzato italiano.

L’acquisto del martello classe’87 rappresenta una vera e propria ciliegina sulla torta che va a completare così il roster biancorosso in vista della prossima stagione di Superlega. Il nuovo posto 4 va ad arricchire il reparto schiacciatori, aggiungendosi ai compagni Yudin, Berger e Botto: una batteria ben assortita che include tecnica, potenza e qualità oltre a quell’esperienza giusta che potrà costituire un valore aggiunto nel corso del campionato e che potrà far comodo sicuramente a mister Andrea Gardini.

Duecentodue centimetri di altezza e di potenza, Kooy, grazie alle sue qualità tecniche di finalizzatore, che gli permettono di essere un terminale d’attacco letale, rappresenterà sicuramente uno dei punti di riferimento nel corso della stagione per la Gas Sales Piacenza. “L’uomo giusto – sottolineano dalla società – che saprà dare certamente un grande contributo a tutta la rosa e alla causa biancorossa”.

Kooy, inoltre, può vantare una lunga esperienza in campo internazionale che gli ha permesso di crescere sotto ogni punto di vista: nato ad Amsterdam e cresciuto in Olanda, entra presto nel giro della nazionale, disputando con la maglia orange la World League nel 2009. Proprio in quell’anno si trasferisce in Italia esordendo in Superlega con la casacca di Modena dove rimane tre stagioni per poi spostarsi un anno a Macerata. Nel 2017 approda in Russia alla Dinamo Mosca, dopo aver disputato un campionato in Polonia con lo Zaska vincendo la coppa nazionale e due stagioni in Turchia con l’Halkbank Ankara dove conquista due scudetti.

Nell’ultima stagione l’italo-olandese è stato il miglior realizzatore della Dinamo Mosca mettendo a segno 550 punti e disputando la Champions League.