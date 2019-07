La Gas Sales testimonial per la sostenibilità ambientale. Partnership con Confapi Industria

Promuovere la sostenibilità ambientale, cercando di ridurre le emissioni nocive e al tempo stesso diffondere questi valori anche nello sport, in modo particolare nel mondo della pallavolo.

È la sfida che Gas Sales Energia ha deciso di affrontare scegliendo di coinvolgere non solo i propri clienti ma anche la squadra della Gas Sales Piacenza Volley. L’iniziativa, denominata #CO2FreeEnergy, rivolta a privati e aziende, è stata presentata alla stampa questa mattina nella sede di Confapi Industria Piacenza di cui Gas Sales Energia è socia. Nell’occasione, inoltre, è stata annunciata un’importante partnership proprio tra Confapi Industria e la Gas Sales Piacenza Volley per quanto riguarda il sostegno al progetto sportivo delle realtà imprenditoriali piacentine

Cristian Camisa, presidente Confapi Industria Piacenza ha spiegato ai presenti il pieno sostegno dell’Associazione alla Gas Sales, ribadendo l’importanza di fare squadra per Piacenza, motto che Confapi ha sposato pienamente e ha illustrato nello specifico la collaborazione che si intende avviare durante il prossimo campionato: “Gas Sales è una realtà importante del territorio, che nell’ultimo anno ha fatto un grande campionato. Noi già in passato abbiamo cercato di favorire una serie di relazioni con gli imprenditori: oggi nasce una partnership anche di carattere un po’ più strategico, perché più di 20 aziende hanno deciso di investire in Gas Sales e quindi una parte della tribuna del Palabanca sarà coi loghi di Confapindustria. Una iniziativa per avvicinare anche l’impresa al mondo dello sport, visto come leva dello sviluppo complessivo non solo del territorio ma anche a livello aziendale.

Bruno Capocaccia, direttore Commerciale Gas Sales Energia, ha introdotto il progetto #CO2FreeEnergy lanciato dall’azienda, evidenziando la finalità per cui è stato promosso. “Abbiamo approfittato della fine del mercato tutelato sul gas metano per proporre ai cittadini e ai nostri clienti della zona di Piacenza la possibilità di contribuire con i propri consumi domestici ad abbassare le emissioni di CO2. Il nostro intento è quello di impegnarci per lasciare ai nostri figli e ai nostri nipoti una Terra più pulita. Iniziative di questo tipo sono già presenti: abbiamo scelto di inserirci in un sentimento di attenzione verso le famiglie. È un progetto importante in cui crediamo molto”.

A scendere nei dettagli è toccato ad Alessandro Lori, responsabile proprio del progetto #CO2FreeEnergy: “Dopo esserci confrontati con altre realtà, abbiamo deciso di andare a compensare il 100% delle emissioni di CO2 equivalente al consumo di gas metano. Interessante è il dato che riguarda le utenze domestiche. Ognuna di queste, infatti, potrà contribuire ad abbattere le emissioni di CO2 equivalenti per oltre 2 tonnellate, tramite la partecipazione diretta ai progetti finanziati da Gas Sales Energia, senza alcun costo aggiuntivo. L’iniziativa ha riguardato ben 22.151 utenze, circa un quarto dei nostri clienti, pari a circa 85.000 tonnellate di CO2”.

Come annunciato poi da Monica Uccelli, responsabile marketing, la Gas Sales Piacenza Volley sarà la prima squadra italiana certificata CO2 Free e che durante la stagione saranno avviati comportamenti virtuosi per promuovere la sostenibilità ambientale coinvolgendo gli atleti, lo staff ma anche i tifosi: “Essere la prima squadra certificata CO2 Free è un riconoscimento molto importante, il nostro l’obiettivo è quello di ridurre completamente le emissioni: quelle che non potranno essere eliminate le andremo a compensare attraverso l’utilizzo di crediti che sostengono progetti ambientali. La squadra, inoltre, andrà ad assumere pratiche virtuose come la sostituzione delle classiche bottigliette di plastica con borracce in acciaio inox che potranno essere acquistate anche dai tifosi. In più, sarà dato un Welcome kit anche a tutte le squadre che verranno a giocare al Palabanca per sensibilizzarle sulle tematiche dell’ambiente.”

L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto sulla nuova stagione della Gas Sales: “Sta per iniziare un’annata importante per la società, stiamo aspettando i ragazzi per fare dei test fisici, la stagione poi inizierà con gli allenamenti il 26 agosto. A nostro avviso abbiamo allestito una squadra interessante, con tanti nuovi giocatori tra cui elementi di grossa personalità ed esperienza”.

“Cercheremo di fare il possibile per rimanere in categoria e fare bella figura. Vogliamo ricreare un ambiente in linea con quello degli ultimi anni, con il PalaBanca sempre gremito. Il calendario parte leggermente in salita, ma questo era comunque prevedibile: essendo neopromossi, giocoforza ci attendono le corazzate ad inizio campionato, vedasi Civitanova e Modena. L’importante è però creare un’ambiente entusiasta e portare tanta gente allo stadio per ripartire con questa nuova avventura”.