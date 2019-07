La piacentina Prisca Savi (Bike Cadorago) terza assoluta a Casale del Sile

Importante podio per Prisca Savi, 17enne atleta di Carpaneto Piacentino che difende i colori di Bike Cadorago. Nella gara Open che metteva in palio il G.P. Industria e Commercio di Casale del Sile, l’atleta si è classificata terza nella classifica assoluta e seconda nella graduatoria riservata alle Juniores.

La gara ha visto alla partenza 142 atlete che si sono sfidate ripetendo per diciotto volte un circuito di 6,200 chilometri (111,6 chilometri totali, ndr). Il successo finale si è giocato in volata, con Savi abile a tenere le posizioni d’avanguardia nel gruppo per poi sprintare e concludere terza assoluta alle spalle della vincitrice Alessia Patuelli (Breganze Wilier Team) e di Emanuela Zanetti, Élite tesserata per il Team Gauss.

GIORNATA ROSA G.P. INDUSTRIA E COMMERCIO CLASSIFICA OPEN – 1) Alessia Patuelli (Breganze Wilier Team) 111,6 km in 2h.42m.05; 2) Emanuela Zanetti (Team Gauss); 3) Prisca Savi (Bike Cadorago); 4) Francesca Selva (T Red Factory); 5) Martina Sgrisleri (Vo2 Team Pink); 6) Ana M. Covrig (Eurotarget Bianchi Vittoria); 7) Giada Damuzzo (Team Lady Zuliani); 8) Martina Toffanin ( Top Girl Fassa Bortolo); 9) Katia Ragusa (Be Pink); 10) Lisa Morzenti (Eurotarget Bianchi Vittoria).

GIORNATA ROSA G.P. INDUSTRIA E COMMERCIO CLASSIFICA JUNIORES – 1) Alessia Patuelli (Breganze Wilier Team); 2) Prisca Savi (Bike Cadorago); 3) Martina Sgrisleri (Vo2 Team Pink); 4) Giada Damuzzo Team (Lady Zuliani); 5) Gaia Masetti (Breganze Wilier Team)