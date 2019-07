Si è svolta nella mattinata del 9 luglio nella ex chiesa di Santa Maria della Pace, in via Scalabrini a Piacenza, la cerimonia del 202esimo anniversario della Polizia Penitenziaria alla presenza delle autorità civili e militari cittadine.

“Oggi è un’occasione importante per rinvigorire lo spirito di corpo e per segnalare la nostra presenza nella rete istituzionale locale – ha commentato Maria Gabriella Lusi, direttore della Casa Circondariale delle Novate di Piacenza -. E’ un’occasione importante per ritrovarsi tra colleghi, ma anche con tutte le professionalità e le diverse “anime” del carcere: volontariato, associazioni e persone che ci aiutano nella conduzione di questo lavoro, tanto difficile e faticoso quanto frutto di grande soddisfazione”.

Durante la cerimonia è stato tracciato un bilancio delle attività della Penitenziaria all’interno del carcere.

Per quanto riguarda il biennio 2018 -19, si segnalano 53 aggressioni, 25 violazioni di norme penali, 26 tentativi di suicidio (di cui uno portato a termine), sette cellulari sequestrati, due casi di rinvenimento di sostanze stupefacenti, 346 i casi di autolesionismo, 147 manifestazioni di protesta e altri 14 casi di protesta collettiva, 61 episodi di danneggiamento e dieci episodi in cui sono state appiccate le fiamme. Inoltre, si sono verificati 3 casi di aggressione al personale.

Tra le novità introdotte dall’istituto una sala con postazione per video colloqui e tre sale, utilizzate anche da altri istituti, per le video conferenze.

I detenuti attualmente presenti nel carcere di Piacenza sono in totale 482 – 32% italiani e 68% gli stranieri. Le donne sono in tutto 18, di cui 16 italiane e 2 straniere.

Dal 2018 ad oggi si contano 905 ingressi e 882 uscite, per un totale di 1787. Con una presenza media di 500 detenuti si calcola un ricambio di 3,5 volte il carcere.

Il personale impiegato nel carcere è di 187 persone, a fronte di uno previsto di 250 e uno amministrato di 217. La carenza maggiore segnalata è nei sottoufficiali dove sfiora l’80%.