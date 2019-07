La Pubblica Sant’Agata festeggia 25 anni “Nel 2018 più di mille persone soccorse”

La Pubblica Assistenza Sant’Agata festeggia i 25 anni dalla fondazione.

Appuntamento sabato 6 luglio alle ore 10.30 alla sede dell’associazione (via Roma, 49 a Rivergaro), per poi dirigersi verso la Parrocchia Sant’Agata in via Veneziani per celebrare la Santa Messa e la benedizione di tutti i militi. Al termine della funzione religiosa si ritornerà alla sede associativa per la benedizione di una nuova automedica in memoria al volontario defunto Valerio Chiesa.

Alla manifestazione saranno presenti varie autorità del territorio, per poi concludere con un buffet offerto a tutti i presenti. Verrà illustrato dalla presidente Katia Sartori un nuovo progetto di punto medico estivo a Rivergaro, con l’apertura di un ambulatorio presso il poliambulatorio, e verranno consegnate onorificenze ai soci fondatori e ad alcuni volontari “che durante quest’ultimo mandato si sono resi disponibili per collaborare e migliorare la parte organizzativa e amministrativa dell’associazione”.

“Sono orgogliosa di fare parte di questa famiglia – commenta la presidente Sartori -, contro ogni previsione siamo riusciti a risollevare la situazione economica e organizzativa, implementando di circa il 60% i servizi svolti. Abbiamo portato un sacco di migliorie, ad esempio abbiamo acquistato un nuovo programma di gestione, cambiato il logo associativo riprendendo lo stemma del Comune di Rivergaro e riscritto lo Statuto del nostro Comitato”.

“Sono molto fiera di festeggiare il 25esimo anno associativo, sabato 6 luglio, come Presidente, soprattutto perché dopo molti sforzi siamo riusciti ad acquistare una nuova automedica e a fine estate arriverà una nuova ambulanza da implementare al nostro parco mezzi; presenterò poi un nuovo progetto di punto medico estivo a Rivergaro, gestito dai nostri medici che vedrà l’apertura di un ambulatorio presso il Poliambulatorio Negri”.

“Ci tengo a fare un caloroso ringraziamento a tutti i militi, dipendenti e professionisti che al mio fianco hanno collaborato per arrivare a questo grande traguardo. Voglio ringraziare anche il sindaco di Rivergaro Andrea Albasi, che è stato nostro milite e tutt’ora si rende sempre disponibile ad aiutare l’associazione e ad ascoltarci per qualunque miglioria che possiamo portare insieme per il beneficio della popolazione”.

DATI STATISTICI ANNO 2018 – “Durante il 2018 sono stati oltre 3mila i servizi svolti tra ordinari ed emergenza con più di 300mila km percorsi ed oltre mille persone soccorse con l’ambulanza in uso alla centrale 118. Sono stati impiegati circa 100 volontari e 6 dipendenti”.

STORIA ASSOCIAZIONE – L’associazione Pubblica Assistenza S. Agata di Rivergaro è nata a Rivergaro (Piacenza) il 5/5/1994 per iniziativa di 9 soci fondatori. E’ regolarmente iscritta all’albo Regionale del Volontariato con decreto n°604 dell’1/7/1994. I soci Fondatori sono stati: Dalla Casagrande Giuseppe, Terzaghi Antonio Bruno, Ferrari Don Angelo, Olcelli Francesco, Groppi Annamaria, Bongiorni Filippo, Rai Mauro, Demalde Fausto e Davoli Giancarlo.

La sede dell’associazione è a Rivergaro in Via Roma 49, nei locali facenti parte dello stabile Case Popolari di proprietà del Comune di Rivergaro. L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, svolgendo servizio di emergenza h24 , 365 giorni l’anno in convenzione con il 118 ,in tutto il territorio di Rivergaro e comuni limitrofi, servizi di trasporto infermi e dializzati. Dal gennaio del 1996 all’interno dell’associazione è operante un gruppo di volontari per la protezione civile nel settore della sanità ed emergenze locali.

Nell’Ottobre del 1999 è stata aperta una sezione nel comune limitrofo di Gossolengo con sede in via XXV Aprile, che si occupava di svolgere servizi di trasporto infermi ed effettuava il servizio di centro prelievi. La sezione è stata poi chiusa su delibera dell’assemblea nell’Aprile 2019. Ad oggi la pubblica assistenza Sant’Agata conta un centinaio di volontari provenienti da tutta la provincia di Piacenza.